Jean Paler, despre cum se despărțea de iubitele sale fără ca ele să sufere: „Eram un domn”. A fost un mare cuceritor în tinerețe

Jean Paler a cucerit multe femei frumoase în tinerețe, datorită șarmului aparte, dar și pentru că era pus mereu pe șotii. El a povestit și cum se despărțea de fostele iubite, atunci când lucrurile nu mai funcționau.

Jean Paler, în vârstă de 71 de ani, este unul dintre cei mai îndrăgiți actori de comedie de la noi din țară. Fiind o persoană cu simțul umorului, acesta a intrat la inimile românilor, dar și al femeilor cu care s-a iubit. Deși nu a fost un bărbat bogat, Jean Paler nu a dus niciodată lipsă de iubire, orice femeie apropiindu-se de el datorită faptului că le făcea mereu să zâmbească.

Într-un interviu recent, Jean Paler a povestit cum procesa cu iubitele sale, atunci când poveștile de dragoste ”expirau”. Actorul român susține că a fost întotdeauna un domn și a reușit să rămână prieten cu aproape toate fostele partenere.

Cum se despărțea Jean Paler de fostele iubite, fără ca ele să sufere

Jean Paler a divorțat de mama copiilor săi, dar au păstrat o relație de prietenie. Dar și cu celelalte foste iubite a procedat la fel, ba chiar le-a mai invitat la o cafea pentru a depăna amintiri.

În exclusivitate pentru o publicație online, Jean Paler a precizat că atunci când simțea că o poveste de iubire se apropie de sfârșit, discuta acest lucru ca un om civilizat.

„Eram un domn. Când o poveste de dragoste nu mai mergea, cădeam la învoială, discutam ca doi oameni civilizați, și puneam punct. Cu multe dintre ele am rămas prieten, acum au viața lor, au copii, au nepoți. Cu vreo trei foste iubite s-a sfârșit mai urât, în rest cu toate încă mai vorbesc la telefon, unele sunt plecate în străinătate.”, a povestit Jean Paler pentru sursa citată mai sus.

Jean Paler a dorit, la un moment, să își revadă o fostă iubită din tinerețe, însă, când s-au întâlnit, el nu a mai recunoscut-o din cauza trecerii timpului.

„Eu cred că în mintea mea o așteptam pe femeia aceea, tânără și frumoasă, pe care am iubit-o. Cred că o așteptam pe cea de atunci, din anii tinereții. La un moment dat, a venit spre mine o doamnă în vârstă, am crezut că este una de pe stradă, care are chef de autograf. N-am băgat-o în seamă, eu încă mă uitam lung, pe stradă, după fosta iubită. Femeia, văzând că nu o recunosc, mi-a spus: <<Eu sunt, Jeane, cu mine trebuia să te întâlnești!>>. Of, și eu care o așteptam pe acea fată, din trecut, timpul nu iartă….”, a mai povestit actorul pentru sursa citată mai sus.

Jean Paler a fost înșelat de femeia cu care își dorea să întemeieze o familie

Jean Paler a dezvăluit, în urmă cu câțiva ani, că a fost înșelat de femeia cu care își dorea să întemeieze o familie. Actorul nu a putut să treacă peste infidelitatea partenerei sale.

„M-am despărţit de iubită în 16 ianuarie. A greşit şi nu a mai fost să fie. Era o tipă bolnavă de Facebook. Aşa am găsit-o, aşa am lăsat-o. Îi plăcea mai mult la Facebook decât să aibă o familie. După doi ani, am prins-o eu fără vrere. Am deschis pagina ei de Facebook şi am văzut că-i spunea unuia că-l pupă, că-l aşteaptă la cafea şi ăla venea la cafea. Eu am vrut s-o iau cu tot cu copil. Pusesem foarte mult suflet în copilul ăla. Ea ţine partea ei, că ea nu a greşit, că ea doar postează şi se uită pe site-uri de modă. Îmi pare rău că ţin foarte mult la ea şi am ţinut foarte mult la relaţia cu ea şi la copilul ei. Am vrut să mă mut cu ea şi cu copilul. Dar, a greşit foarte mult.”, declara, în urmă cu câțiva ani, Jean Paler, citat de Viva.