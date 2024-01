Jenna Dewan a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil, la 43 de ani. Imaginile îndrăznețe prin care a dat vestea

Jenna Dewan a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil printr-un clip în care apare goală. Vedeta este deja mamă a doi copii, Everly, din fosta căsnicie cu Channing Tatum și Callum, din actuala relație.

Jenna Dewan va fi mamă pentru a treia oară! Îndăgita actriță și dansatoare din „Step Up”, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit că este însărcinată și aștepată al doilea copil cu logodnicul ei, Steve Kazee. Fericita mamică a dat vestea prin intermediul unui videoclip îndrăzneți postat pe contul ei de Instagram, care a stârnit o mulțime de reacții.

În clip-ul distribuit în mediul online, logodnicul ei apare stând pe un scaun lângă cadă, în timp ce cântă la chitară. Deși este complet goală, Jenna mută cadrul din ce în ce mai jos și dezvăluie burtica de gravidă, iar sarcina parte destul de avansată.

„Mâ gândesc că dacă îl fac pe @stevekazee să-mi cânte în fiecare seară, bebelușul îi va moșteni vocea”, a scris actrița în descrierea imaginilor.

Jena Dewan, în vârstă de 43 de ani mai are doi copii. Din relația cu actualul logodnic îl are pe Callum, în vârstă de 3 ani și mai are o fiică, în vârstă de 10 ani, din fost căsnicie cu Channing.

Frumoasa vedetă a vorbit recent despre într-un interviu acordat pentru Romper, și a dezvăluit că „Tocmai am intrat în al doilea trimestru și mă simt din nou în viață”, relatează usatoday.com.

De asemenea, ea a mai mărturisit că se aștepta ca cea de-a treia sarcină să fie puțin diferită față de cele anterioare.

„Nu sunt sigură dacă corpul își revine, așa cum a făcut-o cu ani în urmă”, a spus ea. — „Vom vedea”. Aceasta a mai spus că ea și Kazee au decis să nu afle sexul celui de-al doilea copil și vor să se lase surprinși.

La o lună după ce și-au confirmat logodna, Dewan și Kazee și-au întâmpinat primul lor copil, în martie 2020: Callum Michael Rebel Kazee. „Și uite așa, inimile noastre au explodat în eternitate și dincolo de asta”, a spus ea pe Instagram la acea vreme. "Bine ai venit pe lume, îngerasule!"

