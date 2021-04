Jennifer Lopez, într-o cămasă descheiata și lenjerie intima din dantelă la malul mării. Cum s-a lăsat fotografiată diva

Frumoasa artistă Jennifer Lopez a postat de curând pe contul său de Instagram cu 148 milioane de urmăritori o serie de fotografii de-a dreptul uimitoare, unele în ipostaze sexy, iar altele în ținute relaxate.

Artista de culoare nu încetează să își surprindă mereu fanii cu ținutele sale provocatoare, atitudinea de divă și trupul suplu, intens lucrat la sală. Deși are 51 de ani, artista nu arată mai în vârstă de 30 de ani, având și o rutină riguroasă de îngrijire a tenului.

Pictorial incendiar cu Jennifer Lopez

La 51 de ani, diva hispanică arată la fel ca la lansarea ei în showbiz, potrivit fanilor ei. Din spusele vedetei, înfățișarea sa tânără nu se datorează intervențiilor estetice pe care le folosesc atât de multe staruri de la Hollywood.

Într-una din noile fotografii postate, diva blondă apare purtând o cămașă bej din mătase, descheiată la aproape toți nasturii și lenjerie intimp de culoarea neagră, cu dantelă, ce îi subliniază formele voluptoase. Pe sub acea cămașă, vedeta nu pare să poarte sutien.

Swipe dreapta pentru a vedea toate fotografiile!

În aceeași serie de fotografii se regăsește și una într-un costum de baie bej, cu bretele late, care scoate totul în evidneță, fără a lăsa loc imaginației fanilor. Aceștia au înroșit butonul de like, iar fotografiile au strâns mii de comentarii cu aprecieri.

“Effortless!!!!!! ”

“Jaw on the floor. GOOOORG❤️❤️”

“This shoot was everyyyything!!”

“This is definitely your calling in life💙”

Jennifer Lopez dezvăluie rutina sa de îngrijire

Într-un interviu acordat pentru publicația People, Lopez a vorbit despre motivul pentru care a simțit nevoie să răspundă criticilor online, ce au apărut după ce diva a anunțat lansarea liniei ei cosmetice destinate îngrijirii pielii.

Diva hispanică susține că își menține trăsăturile tinere nu cu ajutorul intervențiilor estetice, ci prin intermediul tratamentelor naturale, precum uleiul de măsline.

“E un secret pe care l-am folosit ani și ani de zile, pentru că funcționează,” a declarat Lopez.

Vedeta povestește că a învățat acest truc de la mama ei, care obișnuia să îi spună că uleiul de măsline este leacul pentru orice problemă a tenului.

De asemenea, J. Lo a prevenit îmbătrânirea tenului folosind constant cremă de protecție solară. Expunerea la soare este cea care dăunează cel mai mult pielii, deshidratând-o.

J.Lo, acuzată că a apelat la operații estetice

Deși Lopez a susținut de-a lungul timpului că nu a apelat la intervenții estetice pentru look-ul ei tânăr, internauții continuă să o acuze pe aceasta că minte.

”Eu nu judec pe nimeni,” a declarat Lopez. ”Dacă vrei să apelezi la Botox și alte injectabile, asta e okay! Dar nu vreau ca oamenii să mintă despre mine și să spună ”Oh, încearcă să ne convingă că lucrurile astea funcționează”.”