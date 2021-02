Jennifer Lopez, schimbarea de look care i-a surprins pe fani. Cum a fost fotografiată cea mai sexy artistă

citește și: Este logodit cu Jennifer Lopez, dar e suspectat de infidelitate. Ce zvonuri au apărut despre Alex Rodriguez

Jennifer Lopez, în vârstă de 51 de ani, a declarat pentru revista Allure: “Când am apărut eu, era la modă să ai un look neglijent și toată lumea (din industrie) trebuia să fie extrem de slabă”. Atunci când au văzut că J. Lo nu e complexată de faptul că nu are un corp tras prin inel, toți cei din presă o întrebau cum se simte, iar artista spunea că e mândră să fie în pielea ei.