Jessica Alves într-o nouă sedință foto incendiară. Cum s-a pozat celebrul model

Jessica Alves întoarce toate privirile de fiecare dată când iese în public sau când are vreo ședință foto. Și de această dată modelul și-a dezvăluit formele voluptuoase în fața camerelor foto.

Jessica Alves a fost, de fapt, Rodrigo. El a recunoscut că a suferit peste 76 de operații estetice ca să se transforme în idolul său, Ken, păpușa care a cucerit generații întregi de copii.

De câțiva ani a făcut tranziția de la bărbat la femeie și se bucură de o popularitate în întreaga lume. Jessica a participar chiar și la show-ul culinar Chefi la cuțite, sezonul 10.

„Vorbesc șase limbi, deci puteți alege. În trecut nu eram o femeie frumoasă ca acum. Au trecut doi ani de când am făcut tranziția de la bărbat la femeie. Am fost bărbat și acum sunt 100% femeie. Eram nefericit, beam mult alcool, aveam depresie. Până când un psiholog mi-a explicat ce am. Așa am decis să fac schimbarea de sex”, a dezvăluit Jessica Alves în cadrul emisiunii.

Cum s-a pozat celebrul model Jessica Alves

Vedeta de origine braziliană-britanică și fostul Ken uman, Jessica Alves s-a lăsat fotografiată în São Paulo, Brazilia. Jessica și-a arătat calitățile și formele voluptuoase în multe ținute atrăgătoare pentru ședința foto.

Ținutele alese pentru ședința foto i-au pus în valoare bustul și posteriorul în care a investit de-a lungul timpului. Aceasta a spus în nenumărate rânduri că, odată cu tranziția sa, se simte mult mai confortabil în fața camerelor de luat vederi.

„Pentru mine, fotografia este recunoașterea simultană, într-o fracțiune de secundă, a semnificației unui eveniment”, scrie Jessica Alves în descrierea filmulețului postat de la ședința foto.

Povestea de viață a Jessicăi Alves

Jessica a ales să se lase pe mâna medicilor esteticieni, după ce, în copilărie, a trecut prin momente traumatizante din cauza aspectului său. Ea a fost deseori motivul de glumă al colegilor, dar și ținta agresivității acestora. Muți îl batjocoreau deoarece avea câteva kilograme în plus, avea nasul mare, iar pieptul său părea de fată.

Toate aceste traume au marcat-o, iar operațiile estetice au reușit să-i domolească frustările acumulate în ani de zile.

Jessica Alves a apelat la operații de mărire a bustului, tratamente cu hormoni, o serie de intervenții la nivelul feței, dar a ținut și diverse diete, pentru a dobândi un trup atrăgător pentru orice bărbat.

„Curând voi face operația finală, cea de schimbare de sex. Până atunci, o să îmi mai măresc sănii o dată. Vreau să pot purta rochii cu decolteu adânc și să arăt senzațional. Abia aștept”, a declarat modelul pe rețelele de socializare.