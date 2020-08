Julia Marcan, simpatica actriță din "Sacrificiul" ne-a dezvăluit planurile sale de vacanță! |Video

Printre vedetele care s-au alăturat campaniei a fost și simpatica Julia Marcan, care a venit cu idei de vacantă care te pot inspira și pe tine. Julia a împărtășit cu fanii, ce face el vara aceasta și ce planuri are pentru acest sezon estival.

Dan Capatos, planuri pentru vacanță! Ce face prezentatorul vara aceasta! | "Am un plan" Video

"Hello, dragilor. Ce faceți? Mi-e tare dor de voi. Eu am ieșit în parc, m-am dat cu bicileta. M-am simțit bine cu prietenii, cu familia. Am văzut persoane de care mi-a fost dor. si acum câteva zile m-am întors de la mare. A fost minunat, superb, pentru că mi-a lipsit sa văd marea. Să mă bălaăcesc, să intru în apă cu sora mea, sa ne stropim. Si știți voi, ce fac copiii la mare. Dar voua, cum va este vara?"