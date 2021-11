Kate Middleton, "gafa" pe care a făcut-o ducesa. Și-a uitat geanta deschisă. Ce poartă în poșetă Ducesa de Cambridge

Kate Middleton a coborât din tren, fiind în drum spre evenimentul COP26, a fost surprinsă de paparazzii având poșeta desfăcută. Astfel, cei care au văzut-o pe Ducesa de Cambridge au avut ocazia neașteptată de a arunca o privire în poșeta ei fără ca ea să știe.

Ducesa în vârstă de 39 ani nu și-a închis poșeta când a coborât din tren pe peron. Prin deschizătura genții, se vedea că ducesa purta un laptop și un dosar.

This is "news", apparently.



Kate Middleton 'forgets' to zip up her handbag sparking a discussion https://t.co/kV7sEGU2ux