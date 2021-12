Katherine Schwarzenegger, fiica lui Arnold Schwarzenegger, este însărcinată pentru a doua oară cu Chris Pratt.Cum arată burtica ei

Fiica lui Arnold Schwarzenegger, Katherine, în vârstă de 32 ani, a fost surprinsă de paparazzi în urmă cu puțin timp ieșind la cumpărături alături de întreaga familie. Ea, alături de soțul ei, Chris Pratt, în vârstă de 42 ani, au mers să aleagă bradul de Crăciun.

Paparazzi i-au fotografiat în parcare și pentru prima dată s-a văzut burtica de gravidă a lui Katherine de când a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară.

Frumoasa blondină cu ochii verzi a purtat o salopetă care i-a pus în evidență burtica. Ea o ținea în brațe și fetița ei Lyla, care are doar 1 an și 4 luni, potrivit Daily Mail.

Cum arată acum burtica de gravidă a lui Katherine Schwarzenegger

Katherine și Chris au fost acompaniați și de fiul de 9 ani al lui Chris, Jack, pe care îl are din căsnicia anterioară cu Anna Faris.

Citește și: Ce relație au acum Arnold Schwarzenegger și fosta soție, după divorț. Actorul a înșelat-o cu o servitoare

Celebrul actor și soția lui se pregătesc acum să devină părinți pentru a doua oară. De ziua ei, Chris i-a transmis un mesaj emoționant soției sale, mulțumindu-I că există în viața lui și că a dovedit că e cea mai bună parteneră pentru el.

“Ești frumoasă, ești dură, înțelegătoare, gânditoare, extrem de deșteaptă, o adevărată șefă, mereu determinate și știi să comunici. Îți mulțumesc pentru tot. ne potrivim așa bine unul în viața celuilalt că uniunea noastră ne ajută să ne amintim că Dumnezeu are mereu grijă de noi. Mi-ar fi fost greu să trec prin viața asta singur. Și mă bucur că nu a trebuit să o fac. Promisiunea de a ajuta mereu este contagioasă”, a scris actorul în mesajul său plin de emoție.

Cum a început frumoasa poveste de dragoste dintre Chris și Katherine

Chris și Katherine și-au confirmat relația în 2018, la 7 luni după ce Chris divorțase de fosta lui soție cu care avusese o căsnicie de 8 ani. Cei doi impart custodia fiului lor Jack, iar Katherine se pare că este o mamă vitregă extraordinară, având mereu grijă de micuțul blondin.

Citește și: Ipostaza în care a fost surprins Arnold Schwarzenegger după a treia operație pe cord deschis. Care e starea actorului

În ianuarie 2019, Chris a cerut-o de soție pe Katherine, în iunie 2019 s-au căsătorit, iar în august 2020 s-a născut primul lor copil, o fetiță superbă.

Katherine este cea mai mare dintre toți copiii celebrului actor Arnold Schwarzenegger. El și fosta lui soție Maria Shriver au împreună 4 copii, Katherine are 32 ani, Chrtistina are 20 ani, Patrick e în vârstă de 27 ani, iar Christopher are 23 ani. Arnold mai are un fiu nelegitim dintr-o relație extra conjugală, pe nume Joseph Baena.