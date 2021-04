Katy Perry, dezvăluiri neașteptate despre igiena ei personală. De ce a renunțat să se mai epileze

În august 2020, celebra cântăreață a devenit pentru prima dată mamă, întâmpinând venirea pe lume a primului ei copil, o fetiță pe nume Daisy.

Katy Perry a trecut prin mari schimbări după naștere. Proaspăta mămică a luat mai multe kilograme în plus decât și-ar fi dorit, iar acest lucru se poate observa din fotografiile surprinse de către paparazzi. Artista nici nu a mai ținut la imaginea sa extravagantă de odinioară, a lăsat la o parte hainele luxoase și a adoptat un stil mai lejer.

Deși schimbările sunt vizibile, Katy Perry este pe drumul cel bun în încercarea de a-și recăpăta formele. Din nefericire, acest drum pare unul destul de lung de vreme ce artista îmbrățișează vocația de mămică și nu se dă în lături de la mâncare, postând deseori fotografii cu mesele ei.

Cu toate acestea, când apare în juriul emisiunii American Idol, cântăreața este ajutată de o întreagă echipă pentru a arăta țiplă de fiecare dată.

Ce confesiuni face Katy Perry despre igiena ei

De când a devenit mămică, Katy Perry spune că rolul de mamă este o mare provocare pentru ea. Mai tot timpul e lipsită de energie și încearcă să recupereze orele de somn. În noua ediție din American Idol, jurata le-a dezvăluit colegilor săi că rolul de mamă îi ocupă tot timpul și deseori nu mai găsește timp și pentru ea.

De aceea, în timpul interpretării unui concurent, Katy a recunoscut că i s-a făcut pielea de găină și că “I s-a ridicat părul de pe picioare”.

“De când am devenit mama, nu am prea mult timp pentru mine, așa că am renunțat să mă mai epilez. Dar când te aud pe tine cântând, simt că mi-a mai crescut părul de pe picioare”, a mai adăugat artista, uimindu-I pe toți cei prezenți.

Pentru a demonstra că nu e epilată, a ridicat picioarele pe masa juriului pentru a-I arăta juratului Luke Bryan că tot ce a zis este adevărat și nu este epilată.

Declarațiile lui Orlando Bloom legate de viața de familie

De curând, Orlando Bloom, logodnicul lui Katy Perry și tatăl fetiței ei, Daisy, a dezvăluit mai multe detalii legate de viața intimă a lui și a partenerei sale.

În interviul pentru The Telegraph, când a fost întrebat cât de des face sex, Orlando a spus că asta nu se întâmplă prea des pentru că iubita lui a devenit mama de puțin timp, iar asta îi ocupă tot timpul.

Frumoasa cântăreță și soțul ei au amânat nunta ce trebuia să aibă loc în 2020 și s-au concentrat pe viața de familie, întâmpinând-o pe fiica lor, Daisy Dove. Cuplul se bucură de noua provocare de a fi părinți, fiind amândoi un sprijin de nădejde unul pentru celălalt.