Kim Kardashian, dată în judecată pentru furt! Vedeta e pe cale să piardă milioane de dolari

Celebra Kim Kardashian a fost dată în judecată de o companie, acuzată că le-a furat logo-ul şi l-a folosit pentru cel mai recent parfum al său lansat pe piață care i-a adus încasări de milioane de dolari, relatează DailyMail.

Compania de marketing Vibes Media susține că vedetă, prin firma să KKW Fragrance le-a furat logo-ul folosit pentru parfumul Kimoji, lansat marți pe piaţă în trei versiuni şi care a avut vânzări de 5 milioane de dolari la doar câteva minute după lansare.

Vibes Media, care şi-a înregistrat logo-ul în 2012, doreşte că parfumul lui Kim Kardashian să nu mai fie comercializat, iar cele existente deja să fie distruse. De asemenea, acestea îi cere vedetei despăgubiri a căror valoare nu a fost făcută publică.

Kim Kardashian, protagonistă a emisiunii TV "Keep Up with the Kardashians", este una dintre actriţele de reality show cel mai bine plătite din televiziunea americană. În 2015, vedeta se situa pe primul loc în topul celor mai bine plătite vedete de reality show, cu câştiguri de 53 de milioane de dolari.

