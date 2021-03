Kim Kardashian face noi dezvăluiri despre divorțul de Kanye West. Bruneta a izbucnit în lacrimi

În noul sezon Keeping Up With The Kardashians, Kim Kardashian a făcut noi dezvăluiri despre divorțul de Kanye West. Noua ediție a emisiunii care s-a lansat luni arată unele dintre cele mai importante momente prin care a trecut familia Kardashian.

Drama se dezlănțuie după ce Kim dezvăluie cât de mult s-a luptat în cel de-al șalea an de căsnicie cu Kanye să salveze relația lor. Fiind copleșită de emoții și suferință, Kim le-a spus mebrilor familie, printre lacrimi, că se simte foarte prost din cauza experiențelor avute.

