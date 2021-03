Kim Kardashian, într-un corset care lasă totul la vedere. Apariția ei îndrăzneață face valuri

Starul reality show-ului Keeping Up With The Kardashians în vârstă de 40 de ani nu ezită să îi surprindă mereu pe cei 210 milioane de urmăritori cu ținutele ei sexy. Frumoasa brunetă știe mereu cum să își pună în evidență formele.

De această dată, pentru noua ședință foto, Kim a purtat o pereche de pantaloni lungi kaki și un corset din latex negru, cu imprimeu verde. Corsetul este unul deosebit deoarece cupele sunt în formă de semi-lună și, astfel, aproape totul este la vedere, spre bucuria fanilor.

Machiajul, și el unul extravagant, cu modele din eyeliner, s-a potrivit perfect cu ținuta ei. De asemenea, Kim a avut și un model bizar de manichiură, cu unghiile pictate în culoare nude, dar extrem de lungi și răsucite.