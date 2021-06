Kitty Cepraga, ce planuri are după 20 de ani petrecuți în Italia. Iată cât de frumoasă este fetița ei

Kitty Cepraga a plecat din România acum două decenii. S-a stabilit în Italia, împreună cu soțul ei, și au împreună o fetiță, pe Aurora May.

În Italia, vedeta a realizat două scurtmetraje și se pare că mai are în plan să continuie cu asta. Revenită în România la început de pandemie, Cristina Cepraga a scris recent pe Facebook: „Îmi este dor să joc. În 10 zile mă voi întoarce pe platourile de filmare, în Roma, după un an și trei luni...". Totodată, acolo, în Italia, Kitty Cepraga se dedică și campaniilor umanitare împotriva rasismului. În aprilie 2021, ea a scris un mesaj pe Facebook:

„Am fost întotdeauna împotriva oricărei forme de rasism, discriminare, homofobie sau ideei de a nu accepta diversitatea sub orice aspect al ei, viziune religioasă și așa mai departe. Toți prietenii mei știu asta deja și acum știe toată lumea".

Actrița a venit în România din Italia anul trecut, la începutul stării de urgență, împreună cu fetița ei, Aurora May. Copila este superbă. Mama ei a postat pe Facebook o fotografie cu fetița, chiar dacă s-a jucat puțin cu filtrele, așa cum a menționat în comentariile fotografiei.

Recent, Cristina Cepraga a fost invitată la un post de televiziune, scrie Libertatea, și a spus că se gândește să își extindă familia astfel încât fiica ei să aibă cu cine să se joace și să nu fie singură.

„Eu am un frate. Mi-ar plăcea să aibă o soră sau un frate. Eu sunt norocoasă, că nu am avut bone în Italia, copilul ăsta a fost tot timpul cuminte. A învățat și limba română pe lângă italiană”, a spus Cristina Cepraga.

Anul trecut, actrița se gândea să revină definitiv în România, scria okmagazine.ro. Ea a declarat atunci: „Este prima dată în viaţa mea, de când am devenit mamă, când iau în calcul o astfel de posibilitate. Dar nu e simplu, pentru că asta mică s-a născut la Roma, limba ei principală e italiana, la grădiniţă vorbeşte în italiană şi engleză, cu tatăl ei vorbeşte în italiană şi franceză".

Tot ea a continuat: „Româna am neglijat-o, dar nu din snobism, ci pur şi simplu pentru că am considerat că era prea multă informaţie pentru ea. Totuşi, în ultimele patru luni de când suntem în România, a învăţat şi româna. Eu aveam o fobie legată de întoarcerea în România, de teamă că nu ştiam ce să fac cu şcoala copilului, dar iată că acum am depăşit această frică. Dacă găsesc aici o şcoală în care să se simtă ea bine şi înţeleasă, totul e OK”, a declarat aceasta.

Kitty Cepraga era văzută odinioară ca fiind una dintre cele mai frumoase femei din România. Cu păr lung, blond, buze pline și ochi mari, părea tiparul perfect pentru mulți dintre bărbații din țară. Atât că ea a ales să își petreacă viața alături de un italian, nu un român, omul de afaceri James Goodwin, cu care s-a și căsătorit în discret în 2011.