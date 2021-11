La doar 20 de ani, Selly a cheltuit 25.000 de euro într-o singură zi. Pe ce a dat banii și cum explică gestul său

Selly a ajuns să fie cunoscut de o țară întreagă și de fiecare dată acesta a ajuns în atenția tuturor cu lucrurile pe care reușește să le facă, dar și cu banii pe care îi are pe mână la vârsta sa. De curând, acesta a cheltuit 25.000 de euro într-o singură zi și a explicat pe ce a dat acești bani.

Pe ce a cheltuit Selly 25.000 de euro doar într-o zi

Într-un nou vlog pe canalul lui de YouTube unde are 3.000.000 de abonați, acesta a dezvăluit că a cheltuit suma imensă într-o singură zi, dar nu așa cam mulți se așteptau, de exemplu să dea banii pe haine sau pe alte lucruri materiale. Acesta a investit banii cu cap într-o nouă producție.

„Titlul e 100% adevărat. Nu am cheltuit 25.000 de euro pe haine, pe accesorii, pe încălțăminte și pe alte lucruri de genul asta…ceea ce nici nu vă recomand să faceți. În schimb, am cheltuit această sumă de bani într-o singură zi de filmare al noului nostru film, „Tabăra de vară”.

Și nu am cheltuit doar eu, eu sunt un investitor în filmul ăsta, am investit o parte necesară din producția lui, sunt și alte persoane care la rândul lor au investit, dar atât a costat o zi de filmare de la filmul ăsta. Nu e mult neapărat în lumea filmului, dacă ar fi să comparăm cu celebrele filme suntem ultimii săraci. Ideea e că, în mod normal, o zi de filmare la filmul nostru costă cam 20.000. Am avut însă o zi mai specială în care am cheltuit 5.000 de euro doar pe teste covid.”, și-a început tânărul povestea.

Filmările pentru filmul „Tabăra de vară” s-au încheiat și va apărea în cinematografe pe 27 decembrie, după cum spune Selly pe Youtube. Acesta mai explică cum a ajuns să cheltuiască 5.000 de euro numai pe testele pentru Covid-19.

„Era prin august, deja filmasem de două săptămâni, ne obișnuisem cumva cu rutina asta în care veneam de dimineață pe platou, regizorul era deja acolo, doar că în ziua asta specială regizorul nu era acolo. Vali Dobrogeanu, regizorul filmului 5 GANG, el nu era acolo. Aflu apoi că omul era suspect de covid. Nu a venit, se simțise foarte rău și încă nu-i venise rezultatul testului PCR.

El era destul de convins, că avea simptome nasoale. (…) Zilnic, 100 de persoane s-au testat pentru covid. (…) Ei (n.r. actorii) nu erau așa de stresați, nefiind investitori, nu se stresau, primeau aceeași bani indiferent dacă filmul mergea sau nu mergea. Se distrau băieții, nu aveau niciun fel de treabă. (…).

Regizorul a fost testat pozitiv, apoi din cauza asta am fost nevoiți să comandăm teste PCR pentru toată echipa. 100 de teste PCR într-o singură zi, 5.000 de euro am dat. Și apoi toată lumea negativă, am cheltuit 5.000 de euro, pe de-o parte m-am bucurat că toată lumea era negativă, dar apoi am zic că am dat 5.000 și nimeni n-are.”, a mai dezvăluit Selly pe Youtube

