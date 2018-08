La doar 25 de ani, domină topurile muzicale! Are deja al treilea album pe locul întâi în Billboard 200 și a întrecut-o în clasament pe “Regina muzicii soul”

“Sweetener” este al doilea album al Arianei Grande, în vârstă de 25 de ani, care ajunge pe primul loc în topul din Marea Britanie.

Lansat pe 17 august via Republic Records, albumul a fost vândut în 231.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 23 august, potrivit cifrelor Nielsen Music.

În acelaşi timp, moartea cântăreţei soul Aretha Franklin, pe 16 august, la vârsta de 76 de ani, a făcut că albumul „30 Greatest Hits” să urce un loc, până pe şase, înregistrând cea mai înaltă poziţie ocupată de un album al artistei în ultimii 50 de ani în top. Discul a fost vândut în 52.000 de unităţi.

În topul single-urilor, Grande are trei piese: „God is a Woman”, pe 6, „Breathin”, pe 8, şi „Sweetener”, pe 22. Cel mai bine clasat single al Arethei Franklin, „I Say a Little Prayer”, a ajuns pe locul 51.

Pe locul al doilea în clasamentul Billboard 200 a coborât „Astroworld” al lui Travis Scott, după ce a petrecut două săptămâni pe prima poziţie. Discul a fost vândut în 110.000 de unităţi.

„Queen”, semnat de Nicki Minaj, a coborât şi el un loc, până pe trei, cu 95.000 de unităţi vândute, la fel şi „Scorpion” al lui Drake, care s-a clasat pe patru, cu 93.000 de unităţi vândute.

Post Malone şi-a păstrat poziţia a cincea, după ce „beerbongs & bentleys” a fost vândut, în a 17-a săptămână de la lansare, în 57.000 de unităţi.

Ariana Grande a mai fost prezentă în fruntea clasamentului american al albumelor cu „My Everything” (septembrie 2014) şi debutul ei discografic, „Yours Truly” (septembrie 2013). Cel de-al treilea LP lansat de ea, „Dangerous Woman” a ajuns cel mai sus în top pe poziţia a două, în iunie 2016.