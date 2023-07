Larisa Iordache, despre problemele grave de sănătate prin care a trecut. A suferit două operații și era să-și piardă un rinichi

În ultimii ani, gimnasta română s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. Pe lângă necazurile pe care le-a avut la un picior, Larisa Iordache a avut mari dureri și la rinichi, fiind pe punctul de a-și pierde unul dintre ei. Iată ce declarații a făcut!

„Am reușit din fericire să scap, iar, după două săptămâni, mi-am revenit la ritmul normal. Am mai făcut tratament, iar acum sunt foarte bine, dar am mare grijă. Beau apă mai mult decât o făceam înainte.”, a mai mărturisit Larisa Iordache, potrivit surselor citate.

„Am ajuns la spital cu criză, cu febră, infecție, am avut noroc să dau de un medic foarte bun, care s-a ocupat de mine foarte bine. M-a pregătit cu ce se poate întâmpla. Am intrat în operație, mi-a montat un stent aproape o lună, pentru a putea elimina lichidul și infecția care se formase. Riscam să-mi pierd rinichiul. După o lună de zile, m-a operat din nou și medicul mi-a spus că trebuie să am noroc, ca să se spargă toată pietricica, pentru că era destul de mare. Dacă nu, trebuia să-mi mai pună un stent o lună de zile și să mă opereze iar.”, a mai dezvăluit sportiva, citată de sursele menționate mai sus.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY