Larisa Iordache, imagini emoționante cu burtica de gravidă. Cum arată acum sportiva care se pregătește să devină mamă

Larisa Iordache, frumoasa gimnastă, a anunțat în urmă cu o lună că este însărcinată și se bucură în fiecare zi de această ipostază de viitoare mămică.

Sportiva și soțul ei, Cristian Chiriță, se bucură foarte mult de faptul că în curând și își vor mări familia. De când a făcut marele anunț, Larisa se mândrește cu burtica ei de gravidă și nu ezită să de fotografieze în cât mai multe ipostaze, gândindu-se cu nerăbdare la momentul în care își va ține în brațe bebelușul pentru prima dată.

Cum arată acum Larisa Iordache cu burtica de gravidă

Cei doi îndrăgostiți s-au căsătorit pe 8 iunie 2024 și se pare că au reușit imediat să își îndeplinească visul de a avea o familie armonioasă și de a deveni părinți cât mai curând. Campionul la tenis de masă și campioana la gimnastică și-au spus „Da” unul altuia într-o ceremonie emoționantă, fiind înconjurați de cei mai dragi oameni din viața lor.

Pentru Larisa a fost o surpriză să afle că era însărcinată și a dezvăluit cum a descoperit.

„Am aflat după ziua mea. Noi am făcut cununia, a fost filmarea de la Splash, după a fost ziua mea și am făcut un test. Mă simțeam foarte bine, doar că simțeam că mi se schimbă niște chestii. Dormeam destul de mult, chiar foarte mult. Eram foarte obosită. Mi-am făcut singură un test, ca să fiu sigură. Nu i-am zis, am vrut să fie o surpriză pentru el, pentru că știu că s-ar fi bucurat foarte tare”, a declarat Larisa Iordache la Știrile Antena Stars, citată de Spynews.

Cei doi sportivi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt extrem de mândrii și recunoscători pentru faptul că s-au întâlnit. Între cei doi soți este o diferență de vârstă de 4 ani, gimnasta fiind mai mare.

Larisa Iordache s-a retras din gimnastică la vârsta de 25 de ani, după ce a câștigat 20 de medalii importante. Sportiva a anunțat retragerea, la scurt timp după ce a suferit o operație la gleznă. A fost vorba despre a șaptea operație din viața ei.

Recent, sportiva a postat o nouă fotografie cu burtica de gravidă pe contul ei de Instagram, iar fanii au asaltat-o cu felicitări și complimente.

Cu toate că momentan nu știu sexul bebelușului, fosta gimnastă și soțul ei au ales un prenume, atât de fată, cât și de băiat. Vor ca viitorul lor copil să poarte un nume rar și au reușit să le găsească pe cele care cred că se vor potrivi perfect.

„Am două nume, unul pentru fată și unul pentru băiat. Pentru fată Amira și pentru băiat Isac. Eu sunt pregătită. Mi se pare că sună foarte drăguț și regal și le-am întâlnit foarte rar. Ne dorim foarte tare ca copilul nostru să crească sănătos, în armonie și cred că o să încerce absolut toate sporturile, pentru că suntem în lumea sportului. Am avut grețuri, este normal. Eu sunt pofticioasă de fel. Grețurile au trecut așa cum au venit, repede. Eu mă simt binecuvântată pentru soțul meu, este un om atent și mă ajută foarte tare acest lucru”, a mai spus Larisa Iordache, potrivit Elle.ro.

