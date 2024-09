Larisa Popa a recunoscut ce relație a existat între ea și Pescobar la 6 luni după ce și-a dat demisia. De ce a părăsit afacerea

Larisa Popa, noi declarații după plecarea de la Taverna Racilor. Iată ce s-a întâmplat de fapt între ea și Paul Nicolau!

După ce Larisa a anunțat că pleacă de la Taverna Racilor în urmă cu jumătate de an, în mediul online au început să apară o mulțime de zvonuri conform cărora aceasta ar fi demisionat din cauza faptului că afaceristul urma să devină din nou tătic.

Deși la momentul respectiv se specula că între cei doi ar fi fost o relație mai serioasă decât una simplă de șef-angajat, acest aspect nu a fost confirmat de niciunul dintre ei.

Iată ce spune Larisa Popa la 6 luni după demisie despre relația dintre ea și Pescobar!

Larisa Popa, noi declarații despre plecarea de la Taverna Racilor

Larisa Popa a fost mâna dreaptă a lui Pescobar pentru o lungă perioadă de timp în privința afacerii de succes, iar faptul că aceasta a decis să demisioneze la scurt timp după ce bărbatul a anunțat că va deveni din nou tătic i-a făcut pe internauți să creadă că între ei ar fi fost ceva mai mult decât o simplă relație de afaceri.

Paul Nicolau și Larisa formau o echipă de invidiat. Cei doi apăreau extrem de des în mediul online împreună, iar acest lucru a dus la apariția unor speculații cu privire la relația lor.

După ce ea și-a anunțat plecarea, speculațiile au început să se răspândească pe toate platformele online, iar oamenii au început să își dea cu părerea cu privire la ceea ce s-a întâmplat între ei.

Cu toate acestea, Larisa nu a confirmat niciodată că ar fi avut o relație amoroasă cu Pescobar.

Recent, subiectul a revenit în atenția publicului, iar tânăra a făcut noi declarații.

„A fost o perioadă foarte frumoasă în care am lucrat cu Pescobar, asta o să rămână mult timp întipărită în viața mea, pentru că acolo am evoluat, am crescut în businessul lui și alături de el. (....) 8 ani de zile am muncit alături de Pescobar, am crescut împreună. Nici vorbă de o relație cu Pescobar, noi am fost ca o familie.

Îi cunosc familia, părinții, sora, bunica, pe toată lumea. Îmi sunt foarte dragi și în momentul de față, ținem legătura fără nicio problemă. A fost o prietenie mult mai avansată cu Pescobar. Marketingul nostru la momentul respectiv s-a interpretat și cumva și noi am alimentat chestia asta. Deci nu a fost vorba de relație, am fost doar prieteni buni”, a precizat Larisa Popa potrivit WOWbiz.ro.

Iată și ce spunea Larisa în urmă cu 6 luni!

„Larisa a lui Pescobar nu mai este, este doar Larisa. Larisa, șefa la raci, șefa la homari, la orice nu mai este, doar Larisa sunt. (...) Am fost cea mai tare manageră de la Pescobar, corect. Nu mai lucrez la Pescobar, acum întrebările o să tot curgă (...)

Fiecare om își pune amprenta în ceea ce face. Vă mulțumesc mult că sunt printre voi aici oameni care chiar apreciau ce făceam și eu în Tavernă, deși sunt în continuare foarte mulți hateri printre noi. Momentan nu muncesc, nu spun un ”nu” următoarelor oportunități care o să vină în viața mea, dar cu siguranță voi face o alegere sau voi lua o decizie la momentul potrivit”.