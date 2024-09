Pescobar își extinde afacerea în afara țării. Ce locație a ales și de ce țintește asupra unui oraș al bogaților

Pescobar își duce afacerea la nivelul următor! Iată de ce își dorește să deschidă un restaurant într-unul dintre cele mai importante orașe ale lumii!

Recent, Pescobar și-a surprins fanii cu o nouă veste extraordinar de bună!

De acum înainte, o mare parte dintre românii care veneau în țară pentru a-i savura preparatele vor avea posibilitatea să le comande chiar la ei în țară.

Citește și: Pescobar, implicat într-un nou scandal. Pentru ce ar fi acuzat proprietarul de la Taverna Racilor

Paul Nicolau a luat decizia de a duce afacerea lui la un alt nivel și, tocmai, de aceea a luat în calcul deschiderea unui restaurant într-un oraș de lux.

Articolul continuă după reclamă

Iată în ce țară se vor putea bucura românii de preparatele lui Pescobar și ce spune deja despre afacerea ale căror pregătiri deja au început!

Pescobar țintește asupra unui oraș al bogaților

Paul Nicolau este pe cale de a-și îndeplini un vis măreț pentru că pregătirile pentru deschiderea unui restaurant înafara țării sunt în toi!

Deși anul 2023 a fost un an greu din punct de vedere profesional pentru că localurile i-au fost închise pentru o perioadă scurtă de timp rând pe rând, iar cel din Snagov a fost cuprins de flăcări, afaceristul nu s-a dat înapoi de la a-și continua cariera în acest domeniu.

Mai mult decât atât, controversatul om de afaceri a decis să își dezvolte și mai mult afacerea, uimindu-i pe internauți cât de departe a ajuns să țintească.

Mai exact, Pescobar se pregătește să dea lovitura în Marea Britanie, mai exact în Londra!

Afaceristul are încredere că afacerea va merge exact conform planului.

Iată ce a povestit în mediul online:

„La 19 ani, adică acum 18 ani, veneam dintr-o greșeală la Londra. Am lăsat munca, ca să vin cu gașca la Londra. Am muncit vreo lună la d-asta de flori, am fugit de acolo, de la ferma aia, muncă ca la Dumnezeu, te rupea în două.

Am fugit la un restaurant, în Red Hill, în Londra. Gata, mă, am fugit de acolo, din fermă. La restaurant, aveam 300 de lire pe săptămână. Acolo, a fost prima mea experiență care a contat pentru toată viața, de a lucra într-un restaurant. Spălam vase, făceam pizza și salate.

Citește și: Adevărul despre legătura dintre Ema Uta și Pescobar, după ce zvonit că ar fi împreună. Ce spun apropiații celor doi

La tigăi încă nu trăgeam, că nu aveam experiență, dar am înțeles ce înseamnă aprovizionare, curățenie, fapt ce m-a ajutat peste ani în cariera mea de a fi cam cel mai bun pe restaurante, cel puțin de pește și fructe de mare din România și, totodată, să fiu primul brand, să mă întorc la Londra, după 19 ani, să fiu primul brand românesc care iese din țară și care vă promit eu că o să aibă coadă, așa cum am în România. Așa va fi și aici, că așa s-a putut”.

Internauții care îl urmăresc pe omul de afaceri i-au transmis multe gânduri bune și succes pentru ca afacerea să îi meargă exact așa cum a plănuit.

Citește și: Pescobar, vacanță de lux în Ibiza. Suma amețitoare pe care a scos-o din buzunar doar pentru o singură masă