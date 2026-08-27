Laura Cosoi pregătește botezul fiicei sale, Nina, în Maramureș. Vedeta a dezvăluit ce tradiții va respecta și ce surprize le-a pregătit invitaților.

Laura Cosoi pregătește un botez de vis pentru micuța Nina. Tradiții, emoții și un meniu surpriză pentru cel de-al cincilea copil | Antena 1/Instagram

Laura Cosoi și soțul său, Cosmin Curticapean, se pregătesc pentru unul dintre cele mai emoționante momente din viața familiei lor: botezul fiicei lor, Nina. Micuța urmează să fie creștinată în cadrul unui eveniment special, pentru organizarea căruia s-a lucrat intens în ultimele zile.

Laura Cosoi pregătește un botez de vis pentru micuța Nina

Actrița și-a dorit să păstreze o tradiție importantă pentru familia sa și să o boteze pe cea mică în același loc în care au fost botezați și ceilalți copii ai săi. Pentru a pune la punct ultimele detalii, Laura Cosoi și familia ei au plecat deja din București spre Maramureș, o zonă de care vedeta este profund atașată.

Cel de-al cincilea botez din familia Laurei Cosoi este, așa cum era de așteptat, plin de emoție. Vedeta a mărturisit că și-a dorit ca evenimentul să îmbine tradițiile autentice cu elemente moderne, astfel încât invitații să aibă parte de o experiență specială și departe de tiparele clasice.

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Laura Cosoi a fost atentă la fiecare detaliu și a dezvăluit că atmosfera va fi întreținută atât de artiști apropiați familiei, cât și de momente inspirate din tradițiile maramureșene.

„Va fi alături de noi Pixar Stelar, care este prietenul nostru și a fost de fiecare dată la toate botezurile. Vor fi Andrei Petreuș cu Măriuca Verdeș, care vor fi pe partea de tradiție. Este de departe cel mai emoționant moment al botezului, așa a fost de fiecare dată. Felul în care Măriuca le cântă cântece de leagăn fetițelor, vin oamenii îmbrăcați tradițional, aduc câte un dar simbolic. E foarte frumos să fii aici, în bătătură, între case vechi de peste 100 de ani”, a declarat Laura Cosoi pentru Antena Stars.

Tradiții, emoții și un meniu surpriză pentru cel de-al cincilea copil

Vedeta a explicat că își dorește ca invitații să se bucure de natură, de atmosfera autentică a locului, dar și de câteva surprize moderne. Nici meniul nu a fost ales întâmplător, Laura Cosoi optând pentru o combinație între preparate tradiționale românești și gusturi mediteraneene.

„Ne place zona, ne place că suntem în natură, dar ne place să aducem o experiență un pic mai complexă, nu previzibilă. Am ales platouri țărănești, platouri mediteraneene pentru antreu. Avem ceaun, miel, pește, e o combinație. Nu avem candy bar, există unul, dar este doar cu prăjituri făcute de casă, Albinița, clasice”, a mai spus vedeta.

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Pentru Laura Cosoi, botezul micuței Nina reprezintă mai mult decât o simplă petrecere. Este un nou moment important în povestea familiei sale, iar emoțiile sunt cu atât mai puternice cu cât este vorba despre cel de-al cincilea botez organizat pentru unul dintre copiii săi. Cu tradiții vechi, cântece de leagăn și o atmosferă de poveste, actrița își dorește ca această zi să rămână o amintire de neuitat pentru întreaga familie.