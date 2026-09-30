Laura Cosoi, prima imagine cu chipul celei de-a cincea fetițe. Cum arată Nina în pictorialul emoționant alături de surorile ei

Laura Cosoi a realizat un pictorial special alături de cele cinci fiice ale sale. Iată prima imagine cu chipul Ninei!

La aproape două luni de când a devenit mamă pentru a cincea oară, Laura Cosoi apare într-un pictorial emoționant alături de toate cele cinci fiice ale sale. Rita, Vera, Lara, Aida și Nina au pozat împreună cu mama lor pentru coperta Revistei Viva din octombrie.

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Laura Cosoi, pictorial inedit alături de cele cinci fiice ale sale

În același timp, Laura Cosoi a vorbit în exclusivitate pentru Revista Viva despre viața de familie după venirea pe lume a mezinei. Actrița a dezvăluit că această perioadă este una în care fericirea și oboseala se întâmplă în același timp, mai ales într-o casă în care se petreceau deja multe lucruri.

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Laura Cosoi a mai spus că încearcă să păstreze în memorie cât mai multe din momentele petrecute alături de cea de-a cincea fetiță.

„Mă găsiți cu brațele pline și cu senzația că ziua trece înainte să apuc să mă uit la ceas. Sunt fericită, sunt și obosită, iar uneori toate acestea încap în aceeași oră. Nina a venit într-o casă în care se întâmplă deja foarte multe, dar, când o țin la piept, parcă se face puțină liniște. Mă surprind încercând să memorez lucruri foarte mici: cum adoarme, cum își ține mâinile, expresiile ei. Știu deja cât de repede se schimbă toate. Poate acesta este unul dintre darurile experienței: recunoști mai ușor momentele pe care, într-o zi, le vei dori înapoi”, a declarat Laura Cosoi pentru sursa citată.

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Mezina a venit pe lume natural, cântărind 4.400 de grame și având 55 de centimetri. Laura Cosoi a povestit pentru Revista Viva ce a simțit atunci când și-a strâns fetița în brațe pentru prima dată.

„Faptul că mai născusem de patru ori nu făcea întâlnirea cu Nina mai puțin emoționantă. Aveam experiență, dar aveam și temeri, mai ales știind că este un bebeluș mare. Am născut natural și de această dată, iar alături de mine a fost doctorul Silviu Iștoc, un medic cu care am comunicat foarte bine și care a înțeles perfect ce îmi doream. Pentru mine a contat enorm să mă simt ascultată, să pot pune întrebări și să am încredere în omul care mă însoțea în acest moment. Când am strâns-o în brațe, am simțit o ușurare imensă. Până atunci o simțisem în mine, îi așteptasem venirea, încercasem să mi-o imaginez. Dintr-odată era acolo, cu cele 4.400 de grame și 55 de centimetri ai ei. La al cincilea copil, mirarea aceea este la fel de mare”, a mărturisit actrița pentru sursa citată.

Pictorialul de pe coperta Revistei Viva oferă și imagini în premieră cu chipul Ninei.

Sursă foto: Instagram/ enache.dana

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Cum a fost botezul Ninei în Maramureș

În același interviu, Laura Cosoi a vorbit și despre botezul Ninei, eveniment care a avut loc de curând în Maramureș. Slujba s-a ținut în biserica romano-catolică din Baia Sprie, cu părintele Attila, care a fost alături la toate botezurile fetelor.

„Mi-am dorit ca Nina să aibă, într-o zi, sentimentul că a fost primită într-o lume plină de iubire. Slujba a fost în biserica romano-catolică din Baia Sprie, cu părintele Attila, care ne-a fost alături la toate botezurile fetelor. Era ceva foarte emoționant în această continuitate. În biserică mirosea a pădure și a câmp, a busuioc, salvie și mentă sălbatică. Anca Tivadar a înțeles atât de frumos ce ne doream, iar muzica Cvartetului Fundației Culturale Euroart Baia Mare a întregit atmosfera.

Apoi, povestea a continuat sus pe deal, printre casele vechi maramureșene. De tot ce a însemnat sărbătoarea de acolo s-a ocupat Andreea Baniță, care ne este aproape încă de la nuntă. Mă emoționează să avem lângă noi oameni care ne cunosc povestea și care pun atât de mult suflet în momentele noastre importante. Andreea a înțeles atmosfera pe care mi-o doream și a avut grijă de toate detaliile care au făcut-o posibilă.

Au fost oameni dragi, mâncare tradițională, ceterași, dans desculți, apus și foc de tabără. Pentru mine, credința și bucuria de a fi împreună au făcut parte din aceeași poveste. Mi-ar plăcea ca fetele să-și amintească, înainte de orice, cum ne-am simțit în ziua aceea”, a dezvăluit actrița pentru sursa citată.

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Actrița a vorbit și despre familia numeroasă pe care a construit-o alături de Cosmin Curticăpean, dezvăluind că fiecare venire pe lume a făcut loc unei relații noi și unei alte versiuni a familiei lor.

„Când mă uit acum la noi, văd, în primul rând, cinci copii pe care îi iubesc, fiecare cu locul ei. Numărul este ceea ce se observă din exterior. Din interior, sunt Rita, Vera, Lara, Aida și Nina. Fiecare venire pe lume a făcut loc unei relații noi și unei alte versiuni a familiei noastre. Mă emoționează casa aceasta plină și gândul la viața pe care o vor avea împreună. În bucuria aceasta de a le crește și de a ne descoperi unii pe ceilalți se află, cred, răspunsul cel mai apropiat de ceea ce simt”, a încheiat Laura Cosoi interviul pentru Revista Viva.