Laura Cosoi revine cu un nou sezon Vacanţă de vedetă. Diana Bart, gazda emisiunii Infiltraţi în culise, la Antena Stars

Din 12 septembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 15:00, telespectatorii sunt invitați să pornească într-o nouă aventură alături de Laura Cosoi, în cel mai recent sezon al emisiunii Vacanță de vedetă, difuzată la Antena Stars.

Proaspăta mămică devine din nou ghidul unor călătorii spectaculoase, prin destinații surprinzătoare, locuri inedite și povești fascinante.

Laura Cosoi revine cu un nou sezon Vacanţă de vedetă

Fiecare ediție aduce în prim-plan escapadele vedetelor, experiențe autentice și imagini spectaculoase din locuri care îmbină frumusețea naturală cu farmecul local. De la destinații de vis la aventuri neașteptate, Vacanță de vedetă transformă fiecare călătorie într-o experiență care inspiră și trezește pofta de noi vacanțe.

Astfel, Laura Cosoi afirmă „Sunt foarte entuziasmată că am ajuns deja atât de departe cu acest proiect de suflet. Mă bucur mult că mă întorc pe platoul de filmare, deși am avut o vacanță atipică alături de copii, petrecută mai mult acasă. Recunosc că-mi este dor de noi destinații. De-abia aștept să mă inspir de la invitații mei. Sunt convinsă că noul sezon va fi cel puțin la fel de spectaculos ca celelalte de până acum și, evident, mă bucur foarte mult că în continuare suntem urmăriți într-un număr atât de mare. De abia aștept să ne reîntâlnim cu telespectatorii din 12 septembrie. Vă aștept la «Vacanță de vedetă»! ”.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Diana Munteanu, imagini de senzație din vacanță. Cum a pozat vedeta alături de fiul ei

Noul sezon promite întâlniri speciale, peisaje spectaculoase și povești care îi vor purta pe telespectatori dincolo de clasicele trasee turistice. Vacanță de vedetă revine din 12 septembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 15:00, la Antena Stars.

Surprizele continuă la Antena Stars, în această toamnă: Diana Bart preia rolul de prezentatoare a emisiunii Infiltrați în culise și deschide ușile către locurile, oamenii și poveștile care se află dincolo de ceea ce se vede pe micul ecran. Difuzată în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, emisiunea le oferă telespectatorilor o perspectivă inedită asupra vedetelor, a emisiunilor și a oamenilor care dau viață televiziunii.

Cu Diana Bart în rol de moderatoare, Infiltrați în culise promite acces la momente surprinzătoare, întâlniri speciale și povești care nu ajung de obicei în fața camerelor. De la discuții sincere și ipostaze neașteptate ale invitaților, până la exclusivități și detalii din spatele producțiilor Antena Stars, fiecare ediție aduce telespectatorii mai aproape de universul televiziunii.

Astfel, Diana Bart declară: „De data aceasta, nu mă mai mulțumesc cu ce se vede în fața camerelor. Mă infiltrez în culise, printre invitați, povești și momentele care scapă interviurilor clasice. Sunt foarte bucuroasă să prezint “Infiltrați în culise” și promit să dau zoom exact acolo unde devine interesant.”.

Emisiunea Vacanță de vedetă cu Laura Cosoi poate fi urmărită în fiecare sâmbătă, de la ora 15.00, iar Infiltraţi în culise cu Diana Bart, atât sâmbătă, cât şi duminică, de la 17.00, la Antena Stars.