Laura Giurcanu se afla în New York când s-a produs un cutremur puternic și neobișnuit. Ce a anunțat: „Ne clătinam foarte tare”

Laura Giucranu se afla la New York împreună cu sora ei când s-a produs un cutremur puternic. Fosta câștigătoare America Express a povestit ce a simțit în acele momente.

Aflate într-o cameră de hotel din New York, Bianca și Laura Giurcanu au simțit un cutremur puternic. Cutremurul cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter a zguduit zgârie-norii din metropola apericană.

Statistic, New York este zguduit de un cutremur la fiecare 100 de ani, ultimul petrecându-se în 1884.

Ce a povestit Laura Giurcanu despre cutremurul pe care l-a simțit în New York

„Fix când ne filmam noi în story-urile alea și stăteam la geam, la un moment dat, am oprit camera puțin, nu știu ce făceam și am început așa să ne clătinăm în cameră, dar ne clătineam în cameră atât de mult și i-am zis lui Beni: „Băi, e cutremur? Se simte ca un cutremur?”. N-am simțit niciodată unul atât de puternic dar efectiv așa făceam în cameră (n.r. se clătinau) și după ne-am gândit dacă trece ceva pe aici, a izbit femeia de la curățenie, aveam tot felul de teorii și da, s-a simțit foarte tare acest cutremur, foarte tare și cred că a durat zece secunde”, a spus Laura Giurcanu, pe Instagram.

„După ce am simțit acest cutremur, am zis să căutăm pe net dacă a fost cutremur totuși, pentru că real, nu știu despre New York dacă e o zonă în care sunt cutremure des sau nu și am zis să căutăm, am primit deja mesaje cu acest cutremur. S-a simțit foarte tare”,

Laura Giurcanu și Sânziana Negru au câștigat sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui

Pe 27 decembrie 2023 a avut loc finala sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui, ce a fost câștigată de Laura Giurcanu și Sânziana Negru. Cele două au plecat acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro.

Competiția a fost aprigă. Aris și Alexia Eram, a doua echipă finalistă, au luptat cu toate forțele pentru a pune mâna pe trofeu. Frații au ajuns pe locul doi la Irina Fodor, la puțin timp de la sosirea Laurei Giurcanu și a Sânzianei Negru.

Cele două perechi și-au testat limitele fizice și psihice pe Drumul Soarelui, făcând față cu brio provocărilor. Finaliștii s-au descurcat de minune la toate misiunile, în ciuda obstacolelor întâmpinate pe traseu.

Deznodământul a fost unul neașteptat pentru telespectatori, dar și pentru concurenții. Laura Giurcanu și Sânziana Negru nu s-au așteptat să pună mâna pe marele premiul al reality show-ului, iar reacția lor a fost uluitoare.