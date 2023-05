Laura Stoica i-a scris un mesaj prietenei sale înainte să își piardă viața. Cum și-a prevestit moartea

În luna martie s-au împlinit 17 ani de la moartea Laurei Stoica. Pe data de 9 martie 2006, artista și logodnicul ei, Cristian Mărgescu, și-au pierdut viața într-un accident de mașină în apropierea localității Sinești.

În drum spre casă de la Centrul Cultural din Urziceni, mașina celor doi a fost lovită cu putere de un alt autovehicul în care se afla un tânăr. Din păcate, salvatorii veniți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cele trei victime.

Moartea Laurei Stoica a îndoliat o țară întreagă. Tragedia a venit după ce cântăreața anunțase că urmează să devină mamă pentru prima dată, urmând să nască în luna septembrie. Vestea tristă i-a luat prin surprindere pe fanii săi.

Cum și-a prevestit moartea Laura Stoica. Ce mesaj i-a trimis prietenei sale, înainte de tragedie

Cristina, prietena regretatei artistei, a dezvăluit ultimul mesaj pe care l-a primit din partea acesteia înainte să moară. Se pare că Laura Stoica a simțit că sfârșitul său se apropie și i-a trimis o scrisoare unei persoane apropiate ei.

Fericită pentru că urma să devină mamă, cântăreața și-a anunțat prietena că viața ei începe să prindă contur, devenind mai bună.

„N-am să mor săracă și urâtă, bolnavă și singură. Iar tu Cristina, tot așa!”, a fost ultimul gând pe care i l-a transmis Cristinei înainte să fie implicată în tragicul accident. Așadar, Laura Stoica a prevestit ce urma să se întâmple printr-un simplu mesaje, potrivit click.ro.

Ce spune Elena, mama Laurei Stoica, despre pierderea fiicei sale la 17 ani de la tragedie

La 17 ani de la moartea Laurei Stoica, familia a început să se resemneze cu gândul că aceasta nu mai este. Elena, mama regretatei artiste, a dezvăluit că acceptarea morții ei a devenit mai ușoară cu trecerea timpului, însă amintirea ei este păstrată de către persoanele care au cunoscut-o.

De asemenea, femeia a susținut că nu a mai visat-o de mult pe fiica ei, dar asta nu înseamnă că nu se mai gândește la fel de des la copilul său. Piesele și fotografiile Laurei Stoica au rămas amintirea cu care familia ei încă se consolează.

„Au trecut destul de mulți ani, și cumva pot să spun că m-am resemnat cu acest gând. Așa a vrut Dumnezeu să se întâmple, zilele omului sunt de la El de Sus. Însă o am pe Laura în gând, amintindu-mi de perioada copilăriei ei, de momentele emoționante de la concursurile de muzică.

O am pe Laura în ochi prin prisma fotografiilor cu ea care stau în același loc de când nu mai este ea. O am în urechi prin prisma muzicii ei nelipsite din casă, vocea ei, mesajul pieselor. Nu am mai visat-o de mult timp”, a mărturisit mama Laurei Stoica în urmă cu puțin timp, conform sursei citate.

