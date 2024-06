Laurențiu Reghecampf, acuzații dure la adresa Anamariei Prodan. Ce i-a reproșat, după ce ea nu s-a prezentat la Judecătorie

Procesul de divorț dintre celebrul antrenor de fotbal Laurențiu Reghecampf și impresara Anamaria Prodan continuă să atragă atenția publicului, deși au trecut deja aproximativ trei ani de la depunerea actelor.

În acest timp, ambele părți au făcut declarații publice contradictorii, fiecare acuzându-l pe celălalt pentru prelungirea procedurilor.

Laurențiu Reghecampf, acuzații dure la adresa Anamariei Prodan. Ce i-a reproșat, după ce ea nu s-a prezentat la Tribunal

În data de 21 iunie, a avut loc o nouă înfățișare în cadrul acestui proces îndelungat. Anamaria Prodan a solicitat ca actuala parteneră a lui Laurențiu Reghecampf, Corina Caciuc, să fie chemată ca martor, dar la judecătorie s-a prezentat doar Reghecampf. Anamaria Prodan, care în prezent se află în America împreună cu noul său iubit, Ronald Gavril, a lipsit de la această audiere importantă.

Citește și: Laurențiu Reghecampf nu a fost prezent la absolvirea fiului său. Ce a putut să spună Anamaria Prodan despre gestul antrenorului

Articolul continuă după reclamă

Laurențiu Reghecampf a declarat pentru Antena Stars că se simte „legat, ținut cu forța în această căsnicie” și speră că procesul de divorț se va încheia cât mai curând. El a subliniat că amândoi au relații noi și că este momentul ca fiecare să meargă pe drumul său separat, mai ales pentru binele copiilor lor.

„În primul rând este doar un divorț și am impresia că sunt cumva, legat, ținut cu forța în această căsnicie, sper ca astăzi să se termine, pentru că este momentul. Anamaria are o relație cu cineva, eu am o relație cu cineva. Este momentul ca fiecare dintre noi doi să meargă pe drumul lui. Nu neapărat pentru cei doi băieți și pentru copii este important să se termine cu acest scandal. Eu am câștigat primul proces, iar cea care a făcut apelul a fost Anamaria. Ea a făcut apel, dacă voia, eram divorțați deja”, a spus Laurențiu Reghecampf, la Antena Stars, potrivit libertatea.ro.

În plus, Reghecampf a criticat dorința fostei sale soții de a păstra numele său de familie, afirmând că aceasta nu face decât să denigreze numele „Reghecampf” și că acest lucru îl deranjează profund. El consideră că apelul făcut de Prodan este o modalitate de a prelungi divorțul și de a-l împiedica să fie liber.

Citește și: Anamaria Prodan, imagini emoționante cu Bebeto la festivitatea de absolvire. Cum a reacționat imediat Ronald Gavril

Anamaria Prodan, deși nu a fost prezentă la judecătorie, a susținut în mai multe interviuri că își dorește să încheie rapid scandalul cu Reghecampf. Ea a afirmat că este fericită alături de Ronald Gavril și că vrea să pună capăt acestei etape din viața sa cât mai curând posibil.

În ciuda acestor declarații, Laurențiu Reghecampf rămâne sceptic și consideră că acțiunile fostei sale soții nu sunt în conformitate cu ceea ce afirmă public. „Nu mă interesează ce afirmă Anamaria Prodan. O cheamă Reghecampf sau Prodan?! Nu sunt de acord. Denigrează foarte mult numele Reghecampf, nu îl folosește și nici nu o ajută cu nimic. Una dintre cererile ei este să-și păstreze numele, lucru care mă deranjează. Când îl folosește, îl folosește ca să-l denigreze. (…) Apelul a fost făcut de Anamaria și ea nu s-a prezentat. Consider că e doar un motiv de a prelungi acest divorț și de a nu-mi da dreptul să fiu liber. Așa cum o cunoașteți pe Ana, credeți că pot să vorbesc cu ea? Ceea ce afirmă domnia sa, Anamaria, nu este în conformitate cu ceea ce face”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.

Deși ambii parteneri afirmă că doresc să finalizeze divorțul, divergențele lor persistă și împiedică finalizarea procedurilor. În timp ce Laurențiu Reghecampf acuză faptul că apelurile și cererile Anamariei Prodan sunt motivul principal pentru care divorțul nu s-a încheiat, impresara declară că își dorește să pună capăt acestui scandal cât mai repede. În aceste condiții, rămâne de văzut cum se va desfășura procesul și care va fi rezultatul final.