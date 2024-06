Laurențiu Reghecampf nu a fost prezent la absolvirea fiului său. Ce a putut să spună Anamaria Prodan despre gestul antrenorului

Laurențiu Reghecampf nu a fost prezent la ceremonia de absolvire a fiului său. Bebeto Reghecampf, băiatul antrenorului din căsnicia cu Anamaria Prodan, a finalizat studiile liceale din Statele Unite ale Americii la vârsta de 16 ani.

Anamaria Prodan este o mamă mândră și împlinită. Fiul impresarei și al lui Laurențiu Reghecampf a încheiat o etapă foarte importantă din viața lui. La doar 16 ani, Bebeto Reghecampf a absolvit o școală de prestigiu din Statele Unite ale Americii cu note foarte bune.

Familia i-a fost alături adolescentului în acest moment special, mai puțin tatăl său care a lipsit de la ceremonie de absolvire. Anamaria Prodan a rămas profund dezamăgită de gestul fostului soț. Aceasta și-ar fi dorit ca antrenorul să-i fie alături fiului său în astfel de clipe deosebite.

Până și Bebeto Reghecampf ar fi vrut ca tatăl său să se prezinte la festivitatea de absolvire. Impresara nu a rămas indiferentă situației. Aceasta a făcut o serie de dezvăluiri la Xtra Night Show despre Laurențiu Reghecampf.

Care a fost reacția Anamariei Prodan după ce Laurențiu Reghecampf nu a fost prezent la absolvirea fiului lor

Invitată în platoul de la Xtra Night Show de la Antena Stars, Anamaria Prodan a avut numai cuvinte de laudă despre fiul său. Se pare că Bebeto Reghecampf și-a făcut mama mândră cu rezultatele pe care le-a obținut la învățătură.

De asemenea, impresara este deranjată de faptul că Laurențiu Reghecampf nu a fost prezent alături de fiul său într-o zi atât de importantă. Aceasta a scos la iveală faptul că ține legătura cu fostul soț doar prin email, cu ajutorul avocaților.

„Nu a fost nici la asta, nici la cea de anul trecut sau de acum doi ani. A terminat. Este unul dintre cei mai deștepți copii de la școală, este bun și la arte, la fotbal, la sport, la absolut orice. Este un copil care îi seamănă perfect. Nu a avut niciodată nicio pornire, toate pornirile vieții lui le-am făcut eu. Acum, în ultimii ani, vorbim prin avocați, hilar, după ce 17 ani am construit imperii. Fiecare mail pe care îl trimit îl trimit și avocatului. Este doar despre copil sau despre ce s-a întâmplat.

O perioadă foarte lungă, când am văzut cum se îndreaptă cu căderea asta, îi scriam că se poate ridica, să ia echipa lui, cea pe care eu i-am făcut-o. Îi spuneam că nu se va mai ridica și o știe foarte bine. Eu am fost busola vieții lui. Nu era niciun fel de ură sau dorință să se întoarcă, nu mai are unde să se întoarcă. Noi, în viață facem alegeri pe care să le asumăm. I-am zis să vină la copil și să-i spună tot ce s-a întâmplat în ultimii 5-6 ani. Ce știe acum copilul despre iubita ta, despre tot, asta este. Despre trecutul ei și al tău, asta nu mai ai cum să le schimbi. Trecutul ne urmărește”, a mărturisit Anamaria Prodan la Xtra Night Show despre fostul său soț.