Laurențiu Reghecampf și-a lansat o nouă afacere total neașteptată. Din ce mai câștigă bani antrenorul, pe lângă fotbal

Lucrurile par că se așează din ce în ce mai bine pentru Laurențiu Reghecampf. Pe plan setimental, el trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Corina Caciun și fiul lor, după separarea de Anamaria Prodan, iar pe plan profesional, acesta tocmai s-a lansat în afaceri.

Antrenorul lui Neftchi Baku a pus bazele unui afaceri la care nu mulți s-ar fi așteptat, dar care s-a dovedit a fi foarte proifitabilă, transmite Playsport.ro.

Laurențiu Reghecampf s-a lansat în afaceri. Antrenorul a pus bazele unei ferme

Ei bine, da. Laurențiu Reghecampf a luat o decizie care a surprins pe toată lumea. Bărbatul care este în lumea sportului de zeci de ani, tocmai și-a deschis o fermă. Deși alegerea lui poate părea surprinzătoare pentru unii, cârcotașii spun că acesta s-ar fi putut inspirat chiar de fostul lui patron, Gigi Becali.

Astfel, fostul antrenor al roș-albaștrilor și-a deschis propria fermă în urmă cu câteva luni, mai transmite sursa menționată anterior. Ceea ce a debutat ca o mică afacere de familie, se pare că situația a evoluat rapid și îl ajută pe acesta să își rotunjească frumușel câștigurile.

Cu toate că acesta își petrece majoritatea timpului în Azerbaidjan, unde antrenează echipa Neftchi Baku, el reușește să conducă, de la distanța, ferma. Potrivit informațiilor, aceasta s-ar afla în apropiere de București.

Așa cum a declarat chiar el, ideea de a-și înființa propria fermă i-a veit în urma unor analize pe care le-a făcut recent. Tehnicianul spune că, în ultima perioadă, a luat cam multe kilograme în plus și a hotărât să își facă un set complet de analize.

Pentru că rezultatele investigațiilor nu l-au mulțumit pe deplin, el a decis să facă o schimbare în ceea ce privește stilul lui de viață, începând cu alimentația. Ferma pe care a deschis-o mai mult pentru propriile nevoi, s-a transformat rapid într-o afacere profitabilă din care acum, tehnicianul scoate bani frumoși.

„Am făcut ferma, am început să fac pentru mine. Mă îngrășasem foarte mult, ajunsesem pe la 94 – 95 de kilograme. Am făcut niște analize în Abu Dhabi, antrenam atunci acolo, și mi s-a spus că mănânc foarte multă carne și multe lucruri care nu-mi fac bine”, a dezvăluit Laurențiu Reghecampf în cadrul unui podcast.

Acesta a ajuns în scurt timp să dețină aproximtiv 1.000 de animale și tot la fermă, are și abator, potrivit declarațiilor sale, citate de sursa menționată.

„Am început să fac ferma asta cu gândul că vreau să mănânc ceva sănătos, ceva de la mine. Am început cu câteva găini, vaci, porci, oi, așa, de fun și am ajuns acum să am în jur de o mie de animale, poate mai mult. E o fermă foarte mare, e și un abator.”, a mai adăugat antrenorul lui Neftchi Bak.

