Lavinia Pîrva, rochia care lasă la vedere cele mai frumoase părți ale corpului. Cum s-a lăsat fotografiată soția lui Ștefan Bănică

Ce spune Lavinia Pîrva despre divorțul de Stefan Bănică

De o perioadă de timp au apărut câteva zvonuri despre un divorț, mai exact cel al Laviniei Pîrva și Ștefani Bănică, însă vedete și-a dorit să lămurească toate aceste lucruri pe rețelele sociale, unde a reacționat într-un mod acid.

Zvonurile au început să apară atunci când frumoasă brunetă a fost surprinsă fără verighetă, lucru care i-a făcut pe mulți să se gândească la divorț. Lavinia Pîrva nici nu se gândește la acest lucru și a decis să lămurească totul.

"Și iată cum vuiește presa că divorțez, pentru că apar într-o poză unde nu am verigheta pe deget! Păi nu divorțez eu? Eu cu asta mă ocup de când se crăpa de ziuă̆! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la ușă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. (...)Cum să ghicești așa în stele divorțul cuiva pentru simplul fapt că verigheta lipsește de pe deget? Hai că de data asta n-ați zis nimic de "surse din anturajul cuplului" , asta mai lipsea :) ! Voi purtați tot timpul verighetele, nu vă este frică că se lipeș̦te covidul de metal? (...) Dacă̆ considerați că acestea sunt lucruri mai puț̦in importante decât lipsa verighetei ( wow ! ) de pe degetul meu , atunci vă̆ spun ca să dormiți liniștiți!", a mărturisit Lavinia în mediul online.

"Când voi divorța, vă̆ sun eu pe fix! Momentan suntem îndrăgostiți. Lulea!!!!!!", a mai adăugat ea

Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva s-au căsătorit în 2017, iar din rodul iubirii lor s-a născut un copil, un băiețel, care le bucură sufletele. Se pare că cei doi trăiesc o poveste frumoasă de dragoste, iar relația lor este una solidă.