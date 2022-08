Lecția de viață dată de Romanița Iovan fiului ei. “L-am pus să spele haine și-i dădeam 50 ron până a devenit prea scump"

Cariera Romaniței Iovan a gravitat în jurul modei iar succesul i-a surâs în țară, apoi în străinătate, pe vremea când câștiga un concurs la Nürnberg și un premiu de 500 de mărci germane, potrivit Libertatea.

În 1991 și-a deschis propria casă de modă iar de atunci totul e istorie.

Romanița Iovan, despre educația fiului său. "Într-o zi mi-a zis că vrea niște bani"

Până în ziua de azi, numele ei este unul respectat. Fiul ei și al lui Adrian Iovan, își dorește să îi calce pe urme așa că a început încă de mic sa muncească la renumele său.

Potrivit Libertatea, Romanița Iovan a povestit cum i-a dat unele sfaturi fiului ei pentru a-l determina să fie independent.

Fiind o femeie de carieră, Romanița Iovan a născut la vârsta de 41 de ani și consideră că fiul ei, Albert, a venit la momentul potrivit. Astfel că a învățat să-i dea sfaturile corecte. În prezent, Aalbert este pilot de raliuri.

Eu nu am vrut copil, am vrut carieră, am fost femeie de carieră. Până la urmă, când a fost momentul, era chiar când eram independentă, şi din punct de vedere al carierei, şi financiar, şi am putut să mă ocup de Albert, ceea ce a fost super bine pentru amândoi.

Nu am avut niciodată sentimentul că aş fi vrut să fac copil mai devreme. Dacă aş da timpul înapoi, aş face la fel, a explicat Romanița Iovan, potrivit sursei menționată.

Am avut, ca să zic aşa, norocul că Albert a trăit lângă cei doi părinţi cei şapte ani, adică cei şapte ani de acasă.

Educaţia pe care a primit-o de la Adrian, în cei şapte ani, a contat extraordinar. O mamă curajoasă are un copil curajos.

Nu poți crește un copil bine știind ce frici ai în tine. Da, când e pe circuit, am emoții, mai ales că trebuie să-l filmez, a povestit Romanița Iovan.

De altfel, Romanița Iovan este foarte mândră de faptul că fiul ei este independent și va ști să se descurce singur în orice situație.

Soția lui va fi recunoscătoare, fiindcă Albert știe să spele la mașină, și rufe, și vase. „Mama, vreau să câștig niște bani”, mi-a zis.

I-am dat să spele rufele. Îi dădeam 50 de lei pentru fiecare mașină spălată. Și venea prea des, până când i-am zis: „Nu mai spăla deloc, ești prea scump pentru mine”. Știe să se descurce, până la urmă.

Dar continuă să spele vase, rufe, i-am creat independență, a conchis Romanița Iovan, potrivit sursei citată.

