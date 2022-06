Fiul Romaniței Iovan, premiat pentru inovație, la școală. Ce a inventat Albert Iovan

La ceremonia de premiere de la final de an de la Școala Britanică din București, acolo unde învață fiul Romaniței Iovan, Albert Iovan a primit premiul pentru inovație. Pasionat de mașini, împreună cu o echipă, acesta a reușit să creeze o mașină electrică.

Romanița Iovan, mândră de reușita fiului ei

Creatoarea de modă se laudă cu reușita fiului ei și nu-și încape în piele de bucurie.

Felicitări, Albert Iovan, pentru premiul primit pentru inovații, pentru construirea unei mașini electrice, alături de o echipă minunată. Sunt foarte mândră de tine, a scris Romanița Iovan pe contul său de Instagram, potrivit Fanatik.

Pe de altă parte, Albert Iovan spune că a moștenit talentul și curiozitatea de la tatăl său, deși pare că modelul lui ar fi însuși Elon Musk, pe partea de inovație.

Albert Iovan este pasionat de mașini și participă la raliuri de mai bine de doi ani, iar pasiunea pentru automobilism o are de la tatăl lui, după cu spune el.

Totodată, tânărul visează mult mai departe, anume să ajungă la Campionatul mondial de raliuri.

Îmi doresc să fiu cât mai bun la ceea ce fac, apoi vreau să mă mut la raliuri până ajung la Campionatul mondial, spune Albert Iovan, potrivit sursei menționată.

Cred că am moștenit de la tata partea asta, să fiu bun sub presiune, căci el era cu avioanele, eu cu mașinile. Adrenalina tot de la el o am, el se dădea cu parașuta, îmi doresc și eu asta în curând, a mai adăugat fiul cretoarei de modă, legat de pasiunea lui pentru adrenalină.

