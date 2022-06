Cum își menține Romanița Iovan aceeași greutate din adolescență. Ce obicei zilnic are

Creatoarea de modă are un obicei pe care îl practică în fiecare zi, potrivit Fanatik, de aceea, la 1,75 m înălțime, Romanița Iovan are 60 de kilograme, o greutate pe care o menține de ani buni, încă de când era adolescentă.

Romanița Iovan, despre modul de a-și menține silueta: "Am un program foarte serios din punctul acesta de vedere"

După nașterea lui fiului ei, creatoarea de modă a avut cu 24 de kilograme mai mult decât înainte de sarcină, însă a reușit să scape destul de repede de ele.

Pentru a-și menține silueta, Romanița Iovan, careîn câteva luni va împlini 58 de ani, face mișcare în fiecare zi acasă, potrivit sursei menționată.

Vedeta are un program foarte serios de sport, pe care îl respectă și care o ajută să aibă talia subțire.

Am avut 24 de kg în plus, nu a fost o chestie așa simplă. Imediat după ce am născut, deci acum 15 ani, am început un regim foarte serios de sport. După părerea mea, cel mai bun tratament pentru o prospețime și o ținută potrivită a corpului este mișcarea, a spus ea, potrivit sursei menționată.

Fac sport în fiecare zi acasă, nu la sală. Am între 30-40 de minute de sărit de coardă, cardio înseamnă asta, după aceea am programe de grupe de mușchi, fac picioare sau fac brațe, că fac biceps, că fac triceps, că fac abdomen, deci am un program foarte serios din punctul acesta de vedere.

Mai sunt 5 luni și fac 58 de ani și vreau să fiu și eu o tânără mămică pentru că am și copil mic, are 15 ani, chiar dacă are 1.86 m. Cred că ăsta este până la urmă secretul: fac mișcare foarte multă, adică în fiecare zi.

În vacanțe, pentru că înot foarte mult ajung și la 59 kg, dar mă opresc undeva la 60 kg, cam acesta este echilibrul, a spus Romanița Iovan, potrivit sursei citată.

Designerul vestimentar obișnuiește să mănânce sănătos, dar face și mici excepții atunci când are poftă de ceva dulce, însă, a doua zi, intensifică sportul.

În momentul în care am poftă de ceva dulce – preferata mea este înghețata – mănânc atâta cât simte organismul că are nevoie de înghețată, dar țin cont și a doua zi intensific un pic sportul, a mai precizat Romanița Iovan, potrivit sursei menționată.

