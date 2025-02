Lidia Buble a apelat la o schimbare de look surprinzătoare. Cum a apărut pe rețelele de socializare

Lidia Buble a fost de curând plecată în Turcia, la Istanbul și abia acum a povestit o experiență de acolo legată de schimbarea de look la care a apelat.

La ce schimbare de look a apelat Lidia Buble

Frumoasa artistă a povestit urmărtorilor ei de pe Instagram că s-a confruntat cu mai multe probleme legate de păr, în special cu ruperea și căderea părului. Prin urmare, a decis că e timpul să se tundă pentru că o frizură cu păr lung a spus ea că nu o avantajează.

Citește și: Cu ce problemă de sănătate se confruntă Lidia Buble. A avut nevoie de o intervenție chirurgicală

Articolul continuă după reclamă

După experiența din Istanbul, Lidia le-a povestit totul urmăritorilor ei.

„Trebuia tuns pentru că nu mai arăta deloc bine. De fiecare când îl periam se rupea așa vârfu. De fapt, ce vârful, se rupeau fire de păr și am zis că degeaba îl mai țin așa lung pentru că nu mai arăta nicicum. Zici că aveam fân în cap. (...)

Din momentul în care am intrat în salon, deci oamenii ăia mă știau, dar mă știau sub numele de Camelia. Știți că eu am o piesă cu Akcent, Camelia. (...) Când am intrat acolo se purta cu mine de parcă a intrat împărăteasa. (...)

Citește și: Lidia Buble a făcut furori, cu formele la vedere, pe o plajă din Vietnam. Artista, în pragul unui accident vestimentar

17.000 de oameni la capul meu, mă filmau din toate direcțiile, mi-au adus platouri cu fructe, cu băuturi. (...) Încercam să le spun că nu vreau să mă fileze, dar nu aveam cu cine să mă înțeleg. Ne înțelegeam ca turcii. Mi-am dat seama că ceva foarte bun nu avea cum să se fi întâmplat acolo. (...) Ăla a vrut să profite și el de faptul că eu eram în salon și nu știu neapărat cu ce îi ajuta pe ei să mă filmeze pe mine că eu sunt din România, n-am treabă cu Turcia. (...)

Și ajung la hotel și mă perii așa, să văd eu. Deci mi-a venit în momentul ăla să iau mașina de tuns să mă rad așa în tot capul. În partea dreaptă m-a filat mult mai mult decât în partea stângă, erau diferențe de lungimi destul de mari.

Eu am vrut să mă tundă pe drept, dar eram tunsă într-un fel de U, mi-a luat din densitate (...) am plecat cu părul de un duș”, a povestit Lidia pe Insta Story, despre decizia ei de a se tunde la un salon în Istanbul.

După experiența din Turcia, Lidia a ajuns în România și s-a dus la un alt salon din București și a reușit să obțină o tunsoare pe gustul ei.

Vedeta a spus acum că va apela la mai multe tratamente pentru păr în perioada viitoare, va evita să se coafeze și va pune mai mult accent pe îngrijirea părului decât pe vopsit sau tuns, pentru a se asigura că are un păr sănătos.

Citește și: Lidia Buble s-a fotografiat într-o ipostază sexy la plajă, în costum de baie. Ce detaliu inedit au observat fanii la apariția ei