Lidia Buble a trecut recent prin momente dificile din cauza unor probleme de sănătate care i-au afectat starea de bine și activitatea profesională.

Artista a ajuns de urgență la medic, speriată de simptomele supărătoare care i-au dat viața peste cap.

Cu ce problemă de sănătate se confruntă Lidia Buble. A avut nevoie de o intervenție chirurgicală

Solista a început să resimtă dureri intense de cap și urechi, care s-au extins treptat și în zona gâtului. Pe lângă acestea, un alt simptom îngrijorător a fost prezența sângelui atunci când își sufla nasul. În urma unui control medical, Lidia Buble a primit un diagnostic care a luat-o prin surprindere: cornetele nazale crescute excesiv, o afecțiune care necesită o intervenție chirurgicală, potrivit viva.ro.

„Săptămâna trecută am fost la control să îmi văd sinusurile, că mă dureau urechile și capul. S-a dus durerea și pe gât în jos, mă durea foarte tare gâtul. (…) Nu am mai suportat și m-am dus la doctor. Plus că atunci când îmi suflam nasul vedeam sânge și m-am speriat și am zis că ceva nu e în regulă, trebuie să mă duc”, a povestit artista pe Instagram.

Ce este hipertrofia cornetelor nazale și cum afectează respirația

Hipertrofia de cornete nazale inferioare este o afecțiune care duce la îngreunarea respirației, afectând și simțul mirosului. Persoanele care suferă de această problemă pot avea dificultăți în respirația nazală, ceea ce le determină să respire pe gură în timpul nopții. Acest lucru poate cauza uscăciunea gurii dimineața, respirație urât mirositoare, acumularea de mucus în spatele gâtului și senzația de presiune în zona frunții.

Lidia Buble a mărturisit că, pe lângă această afecțiune, se confruntă și cu o deviație de sept semnificativă, ceea ce îi provoacă uneori episoade de câteva secunde în care nu poate respira.

Pentru orice cântăreț, o intervenție în zona nasului ridică temeri cu privire la posibilele efecte asupra vocii. Lidia Buble nu a făcut excepție și a întrebat medicii dacă această operație i-ar putea schimba timbrul vocal.

„Acum, când mi-a zis de operație, eu m-am speriat. La noi, la cântăreți, e important cu nasul, nu te joci, poți să nu mai cânți la fel. Primul lucru pe care l-am întrebat a fost dacă o să mi se schimbe vocea și mi-a zis: ‘Nu, Lidia. Dacă tu nu îți umbli la dimensiunile nasului, să îl faci mai mic, atunci nu o să ți se întâmple nimic’”, a declarat artista.

Deși medicii au asigurat-o că vocea ei nu va fi afectată, artista rămâne precaută cu privire la această intervenție. Momentan, operația poate fi amânată, însă problema de sănătate necesită atenție pentru a nu se agrava în viitor.

Lidia Buble continuă să fie activă pe rețelele sociale, unde își ține fanii la curent cu starea sa de sănătate. Artista speră să treacă cu bine peste acest obstacol și să își continue cariera muzicală fără probleme.