LiDia Buble trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de un afacerist cunoscut de la noi, care o răsfață așa cum știe el cel mai bine.

Cei doi formează unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi, fără să se expună cu fotografii și filmulețe pe rețelele sociale. Doar papparazzi sau fanii îi mai surprind în viața de zi cu zi, la câte un local sau, de curând, chiar la nunta fostei gimnaste, Cătălina Ponor.

Lidia Buble, cadou neașteptat din partea iubitul ei, mai mare decât ea cu 31 de ani. Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Îndrăgita cântăreață iubește din nou și se simte mai împlinită ca oricând. După o relație de cinci ani, care s-a terminat până la urmă, cu prezentatorul de la Neatza, Răzvan Simion, dar și idila cu un actor cubanez, a ieșit soarele și pe strada artistei.

Vedeta îl are, de ceva timp, alături pe afaceristul Horațiu Nicolau, fără să fie deloc deranjată de diferența de vârstă de 31 de ani dintre ei. Cei doi se plac sincer și lucrurile par să se îndrepte spre o direcție din ce în ce mai serioasă.

Pe Instastory-uri, fanii au observat cum Lidia Buble poartă pe deget un inel prețios, întrebându-se dacă nu cumva ambii și-au dus relația la următorul nivel și se gândesc serios la căsătorie. Până acum, Lidia Buble și noul ei iubit nu au confirmat sau infirmat dacă sunt împreună, lăsând un mister în urma lor. Totuși, întâlnirile din Capitală sau cadourile primite de la afacerist sunt mai mult decât un semn că cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire.

Sunt unul dintre cele mai discrete cupluri, iar în social media nu prea se afișează. În schimb, la nunta Cătălinei Ponor cu Bogdan Jianu, cei doi au fost surprinși împreună, strălucind la propriu. Conform Click!, s-au îmbrăcat elegant, cu două ținute negre.

Afaceristul și-a luat iubita de talie, în semn de afecțiune, și amândoi au zâmbit larg, arătând că se simt excelent unul în compania celuilalt.

Lidia a purtat o rochie inedită, de culoare neagră, cu un croi adânc care îi lăsa la vedere piciorul sexy. A optat pentru o coafură lejeră, părul strâns în coc, mai arată sursa citată.

„Sunt într-un echilibru pe care mi l-am dorit. Acum pot afirma că sunt liniștită, împlinită, fericită și cu o doză mare de iubire atât oferită, cât și primită. Nu am regrete pentru că, de fiecare dată, am luat ca atare și am îmbrățișat orice situație care a venit, iar asta m-a făcut să fiu omul de astăzi și, mai ales, să fiu mai puternică”, a mărturisit vedeta într-un interviu pentru Fanatik.

Horațiu Nicolau este un afacerist cunoscut, în vârstă de 61 de ani, care face o avere din mai multe surse de venit. De ceva timp, a divorțat de fosta soție, Andreea, cu care are doi copii. Acum mai mulți ani, la botezul fiicei sale a cântat însăși Madonna, notează Cancan. În plus, a fost nașul de cununie la Cristi Borcea și Valentina Pelinel.

De-a lungul timpului, Lidia Buble nu a ascuns faptul că își dorește să îmbrace rochia de mireasă și să aibă copii. Ea a dezvăluit în cadrul podcastului găzuit de Mihai și Elwira Petre că și-ar dori să aibă trei băieți.

„N-am simțit niciodată o presiune, pentru că eu sunt omul căruia îi place foarte mult tot ceea ce înseamnă natural. Trebuie să se întâmple în mod firesc și natural.

Când o fi să vină Făt-Frumos pe un cal alb, o să se întâmple. Da, îmi doresc să mă căsătoresc, îmi doresc copii. Trei băieți, dacă se poate, ar fi ideal pentru mine, dar nu pun presiune pe mine și nici nu las să mă preseze vorbele venite din partea celorlalți”, a transmis ea, scrie Ego.ro.