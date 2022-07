Lidia Buble, dezvăluiri despre bărbatul alături de care vrea să aibă copii. Mărturisirile sincere ale cântăreței

Lidia Buble este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară, care face furori cu fiecare apariție și cu fiecare piesă pe care o scoate. Ea a dispărut o perioadă din ochii publicului și a trecut prin multe schimbări.

Prima relație oficială a Lidiei Buble, după despărțirea de Răzvan Simion, a fost cu actorul cubanez Harlys Becerra, însă legătura lor nu a rezistat. Se pare că Lidia Buble a trecut prin numeroase schimbări după ultimele două relații. Acesta a luat decizia de a se transforma, a șters tot ce avea pe rețelele de socializare și și-a făcut o schimbare radicală de look.

Lidia Buble, dezvăluiri despre bărbatul cu care vrea să facă copii

Lidia Buble a vorbit în podcastul lui Damian Drăghici despre felul în care ea se raportează într-o relație: „Nu știu să dau dragoste în doze mici, ci intens. Pentru mine este totul sau nimic, dau totul din prima. De fiecare dată am luptat să mențin o relație sănătoasă și frumoasă. Iubesc necondiționat, fără limite. Există iubire pentru totdeauna, mi-au demonstrat-o părinții mei”, a explicat Lidia.

Lidia a explicat cum ar trebui să fie bărbatul de lângă ea,a cel bărbat căruia i-ar dărui și un copil: „Bărbatul pe care să-l iubesc pentru totdeauna trebuie să mă pună mai presus de nevoile lui, asta fac și eu când intru într-o relație, să fie un om credincios, să fie un om care să-mi accepte dualitatea, nu sunt o persoană cu care se trăiește ușor. Să-mi înțeleagă jobul meu. Nu e ușor să mă vadă, uneori, doar marțea și lunea. Plus doza de gelozie care apare. Să mă iubească și să mă susțină în tot ceea ce fac. Eu iubesc intens, pentru omul de lângă mine, orice”, a continuat Lidia Buble.

„Mi-ar plăcea să am mai multă răbdare, mie îmi place să mi se întâmple lucrurile rapid, într-un timp foarte scurt. Mi-am dorit să găsesc un om care să mă iubească pentru ceea ce sunt eu, să nu știe de Lidia Buble că este artistă. Știi că avem frica asta… Nu știam de ce oamenii se apropie de mine, că sunt un om fain sau că pot beneficia de pe urma mea”, a mai spus artista.

„Peste 20 de ani, mă văd cu câțiva copii. Poate pentru mulți sunt obositori, pentru mine sunt hrană pentru suflet. Nu mi-aș permite niciodată să fiu grasă, mă văd așezată la casa mea, având o carieră în continuare. Cea mai mare frică a mea e să ajung să nu mai am simțul penibilului!”, a spus ea.

„Am iertat foarte mult, când am primit o palmă, am întors și obrazul celălalt. Acum? Să știi că aș mai ierta, și eu sunt om, oricine merită a doua șansă. Cel mai urât lucru într-o relație este ca un bărbat să ridice mâna asupra unei femei. Dacă s-a întâmplat, fugi, dacă a făcut-o o dată, se poate repeta! Acolo nu există dragoste, când ai ridicat mâna, orice altceva a pierit. Bărbații știu că atunci când tac e foarte grav. Am răbdare și pot să iert mult, dar dacă întreci măsura… Ce fac? Dispar din peisaj”, a explicat Lidia Buble.



