Lidia Buble, imaginile la care fanii au reacționat imediat. Cum s-a pozat vedeta

Lidia Buble este o artistă foarte apreciată la noi în țară. Vedeta este urmărită de un număr foarte mare de fani pe rețelele de socializare, iar acest lucru se datorează multelor hit-uri care s-au auzit constant la tv și radio.

Lidia Buble, imagini de senzație pe care le-a publicat pe Instagram. Cum s-a pozat

Lidia Buble a publicat o serie de imagini din intimitatea locuinței. Vedeta a fost acoperită doar cu un prosop, iar fanii au reacționat imediat. Desigur, fotografiile sunt de bun gust și bun simț, ipostazele în care a a ales să se pozeze au fost artistice, în alb-negru.

Citește și: Lidia Buble, cu gândul la viața sentimentală. Imaginile care vorbesc despre o posibilă relație pe care ar avea-o cântăreața

Vedeta, concurentă în noul sezon de la Asia Express, arată fenomenal în cadrul imaginilor publicate în mediul online.

Postarea din mediul online a strâns pste 20 de mii de apreiceri, semn că este foate iubită de fanii din România. Cântăreața hit-urilor precum „Cămașa”, „Sub apă” și „Le-am spus și fetelor” a devenit foarte cunoscută după colaborarea cu Adi Sînă, care a fost pe buzuele tuturor românilor.

Citește și: Lidia Buble, fotografii emoționante cu sora mai mică de ziua ei. Ce urare creștină a ținut să-i facă vedeta Dianei

Imaginile publicate de ea pe Instagram nu au trecut neobservate, iar fanii au ținut să-i scrie mai multe mesaje prin care au complimentat-o pentru cât de bine arată. „Ești absolut minunată”, „Ești superbă”, „Arăți foarte bine, Lidia”, au fost câteva dintre mesajele pe care ea le-a primit de la prietenii virtuali din mediul online.

Lidia Buble, despre experiența Asia Express

Lidia Buble și sora sa, Ester, au plecat în cea mai mare aventură a vieții lor. Cele două au acceptat împreună provocarea Asia Express și sunt mai pregătite ca niciodată să ajungă cât mai departe.

Nu vedem autostopul ca fiind un impediment pentru noi, pentru că, în general, reușim foarte ușor să ne facem plăcute”, spune Lidia Buble înainte de plecarea în Asia Express.

„Prima zi cred că n-o s-o uităm niciodată. Am fost luați total prin surprindere. Ne-am trezit cu bagajele în mijlocul străzii, am alergat cu vreo 40 de kilograme de bagaje. După care să stai să-ți cauzi cazare în 4 ore”, a mai spus artista și sora ei.

„În timp ce toată lumea își bate joc de tine. Efectiv toată lumea râdea de noi. Nu înțelegeau de ce două fete atât de bine îmbrăcate și de drăguțe se plâng că nu au bani, nu au ce mânca, nu au unde să doarmă. Ne spuneau vreți să dormiți? Păi intrați aici în grajd cu vacile și dormiți. Eram ca la nuntă cu alaiul după noi, oameni care râdeau de noi și efectiv era să rămânem să dormim într-un cort, sau într-o școală părăsită. Am dormit și la un cămin de homeless, în următoarea zi am dormit la o familie foarte drăguță și numeroasă și acolo ne-am simțit ca acasă”, au mai adăugat ele.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi