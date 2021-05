Lily James în pielea Pamelei Anderson. Cum a trecut de la cupa B la DD fără operații estetice

Lily James intră în pielea Pamelei Anderson, având parte de o transformare completă. Astfel, de la rolurile ei din filme romantice, în care joacă mai mereu personajul inocent, Lily trebuie să se transforme acum într-o femeie sexy și îndrăzneață.

Frumoasa actriță are un corp pe care își permite să îl pună în valoare cu acest nou rol, deși a avut nevoie de unele îmbunătățiri. Puterea machiajului ne arată din nou că schimbările pot fi uluitoare.

Give whoever turned Lily James into Pamela Anderson ALL OF THE AWARDS. ❤️ pic.twitter.com/YDSX8cwc8H

Lily James a avut parte la filmări de o transformare de zile mari, după ce, ca prin minune, de la cupa B la sutien a ajuns la cupa DD, fără operații estetice. Stiliștii și make-up artiștii echipei de filmări au improvizat, iar Lily a avut un bust nou, din plastic, cât a jucat rolul Pamelei Anderson, pe parcursul filmărilor.

Actrița în vârstă de 32 de ani, care și-a vopsit părul blond pentru acest rol, a purtat o proteză de plastic în dreptul bustului pentru a arăta exact ca personajul său. În noul serial “Pam & Tommy”, Lily James va juca alături de Sebastian Stan, care va interpreta rolul lui Tommy Lee, cel care i-a fost soț Pamelei timp de trei ani.

there were really people out there sceptical about sebastian stan and lily james playing pam and tommy hah pic.twitter.com/LsCoQWt2dJ