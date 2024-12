Lino Golden recunoaște că a făcut o greșeală atunci când a ales să se rupă de Alex Velea! Iată de ce îi pare rău și cum se simte după 4 ani de la scandalul monstru!

Lino Golden a făcut recent câteva dezvăluiri cu privire la relația dintre el și Alex Velea care au zguduit internetul.

Artistul a recunoscut că regretă scandalul monstru care a avut loc în urmă cu 4 ani și a dezvăluit cine ar fi de fapt vinovatul pentru conflictul apărut.

Iată ce a declarat Lino Golden și ce crede acum despre problemele din trecut!

Lino Golden regretă scandalul cu Alex Velea. De ce îi pare rău artistului la 4 ani distanță de la ceartă

Lino Golden, Mario Fresh și Alex Velea au fost protagoniștii unui scandal de proporții în urmă cu 4 ani, atunci când cei trei au întrerupt orice formă de colaborare și nu și-au mai vorbit.

Deși la vremea respectivă Lino și Mario precizau faptul că sunt recunoscători pentru tot ce a făcut Alex Velea pentru ei, relațiile dintre ei s-au rupt, iar totul s-a transformat într-un scandal monstru.

Acum, după o lungă perioadă de timp, Lino a rupt tăcerea și a explicat cum vede situația la momentul actual și de ce îi pare rău pentru decizia pe care a luat-o, și anume, de a trece de partea lui Mario Fresh și de a nu rămâne lângă Alex Velea.

„Am fost influențat de Mario, dar nu la modul că mă trăgea el de mână. Oricum nici cu Mario nu am o relație atât de apropiată. Prima dată s-a certat cu el, pe el l-a dat afara. Nu are nicio legătură cu banii, nimic profesional. Evident că prietenia noastră a pornit dintr-o conjunctură, nu că ne-am intâlnit noi pe stradă și am zis că de acum suntem frați. Am dormit în același pat atâția ani de zile, am mâncat din aceeași farfurie. Când s-a făcut ruptura asta, cum alegi? Cum trădezi doi prieteni care nu ți-au greșit de fapt? Dar trebuie să pleci cu unul" spunea artistul într-un podcast la care a fost invitat.

„Trebuia să rămân la mijloc și să zic că e treaba lor, eu rămân prieten și cu tine, și cu tine. Au fost neînțelegeri, nepotriviri de caracter după o perioadă în care ne-am maturizat. Am făcut multe prostii și am gresit rău pe subiectul asta.

Nu a fost vina lui Alex, cât a fost vina anturajului prost din perioada aia care ne înjura, ne amenința. El nu mi-a făcut rău, cât mi-au făcut ei, luându-i lui apărarea. Nu am mai vorbit cu Alex de atunci. Am momente care mă fac să zic de ce nu pun mâna pe telefon. În continuare mă au la block și el și Antonia. Eu am făcut pasul de împăcare. Din câte am înțeles și am auzit, pe mine are încă cea mai mare supărare” a mai declarat Lino Golden.

Cât despre relația lor din trecut, artistul a spus: „Au fost familia mea. Eram în grija lor de când eram minor. I-am văzut ca pe familia mea, ca pe oamenii pe care mă pot baza. Au fost situații în care aveam atacuri de panică, am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe Alex. A venit și m-a dus la spital ca un părinte. Credeți că avea el chef să stea cu mine la urgențe că îmi e rau și că am atacuri de panică? Nu, dar a făcut-o pentru că și el mă considera familie. Și-a luat o responsabilitate față de mine ca un tutore”.