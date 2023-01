Lisa Loring a murit! Actriţa a intrepretat rolul iconic al lui Wednesday în Familia Addams

Lisa Loring, actrița care a devenit celebră de mică după ce a interpretat rolul lui Wednesday în Familia Adamms, a murit la 64 de ani. Vestea tristă a morții actriței a fost dată de buna ei prietenă Laure Jacobson.

„Cu mare tristeţe, anunţ că prietena noastră, Lisa Loring, a murit. În urmă cu patru zile, a suferit un atac cerebral masiv, cauzat de fumat şi de tensiune ridicată. A stat trei zile conectată la aparate, dar ieri, familia a luat decizia dificilă de a o deconecta. Lisa a murit noaptea trecută", a scris Laure Jacobson în mediul online.

Anunțul morții Lisei Loring, un val de tristețe pentru familie și prieteni

Laure Jacobson i-a adus un omagiu emoționant celei care a intrepretat rolul iconic din Familia Adams.

„Lisa este încastrată în cultura pop şi în inimile noastre. Va fi mereu Wednesday Addams. Frumoasă, bună, o mamă iubitoare. Moştenirea Lisei în lumea showbizului este uriaşă. Iar familiei sale i-a lăsat o zestre plină de umor, afecţiune şi dragoste. Odihneşte-te în pace, Lisa. La naiba, erai foarte distractivă. S-a stins liniştită, având fiicele alături”, a mai scris Jacobson.

Fiica ei, Vanessa Foucberg, a confirmat moartea mamei sale pentru Variety, spunând: „A mers în pace cu ambele fiice ținându-se de mână”.

Lisa Loring a revenit în atenția fanilor ca Wednesday Addams după ce Jenna Ortega a portretizat personajul iconic din seria Netflix. Serialul în care a jucat Lisa Loring a produs 64 de episoade în două sezoane, din 1964 până în 1966.

Cine a fost Lisa Loring. Viața și cariera actriței care a ajuns un icon

Loring Lisa Ann DeCinces s-a născut în Kwajelein, Insulele Marshall, pe 16 februarie 1958. Pe lângă rolul pe care l-a avut în Familia Addams, Lisa Loring a apărut în mai multe spectacole, cum ar fi The Phyllis Diller Show, The Girl from U.N.C.L.E., Fantasy Island, Barnaby Jones și as the World Turns, unde a avut un rol recurent ca Cricket Montgomery.

Loring a jucat-o pe „Wednesday” în prima adaptare live-action a desenelor animate ale lui Charles Addams, New Yorker, scrie Deadline. Ea a preluat rolul la doar șase ani și personajul ei era dulce, dar sumbru, și îi plăcea să colecteze animale de companie înfiorătoare, inclusiv o șopârlă pe nume Lucifer, un păianjen văduvă neagră pe nume Homer, precum și o păpușă fără cap.

Loring și-a reluat rolul pentru „Wednesday” în filmul de televiziune Halloween cu familia Addams din 1977.

Rolul a fost, de asemenea, interpretat mai târziu de Christina Ricci, în vârstă de 42 de ani, care a jucat rolul lui „Wednesay” în filmul de succes The Addams Family și continuarea acestuia, Addams Family Values.

Loring a fost căsătorită de patru ori și are două fiice: Marianne și Vanessa.

Loring s-a căsătorit cu primul ei soț, iubitul din copilărie, Farrell Foucmberg, la doar 15 ani, potrivit The Hollywood Reporter. A avut primul ei copil în anul următor, pe Marianne, însă căsătoria lor s-a încheiat la scurt timp, în 1974. Mai târziu s-a căsătorit cu actorul Doug Stevenson în 1981, iar uniunea s-a încheiat câțiva ani mai târziu.

Cel de-al treilea soț al ei a fost starul de film pentru adulți Jerry Butler, cu care s-a căsătorit în 1987, înainte ca cei doi să divorțeze în 1992. S-a căsătorit cu ultimul ei soț, Graham Rich, în 2003, și a divorțat de el în 2014.

