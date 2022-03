Liviu Puștiu a pierdut aproximativ 100.000 de euro în incendiul de la Prosper. Ce deținea artistul în clădire

Marți, 22 martie 2022, complexul Prosper, de pe Calea 13 Septembrie, a fost misuit de flăcări într-un timp foarte scurt. În urma incidentului major, proprietarii de spații comerciale ai clădirii s-au ales cu pagube majore.

Liviu Puștiu se află printre oamenii care au suferit pierderi semnficative în incendiul de la București. De asemenea, artistul a povestit că trebuia să se afle în complex atunci când flăcările au izbucnit. Acesta consideră că a avut foarte mult noroc pentru că nu se afla în țara la momentul tragediei.

Ce deținea Liviu Puștiu în complexul Prosper din București

Cântărețul avea un studio de muzică în clădirea care a lua foc pe 22 martie 2022, iar pierderile au ajuns la aproximativ 100.000 de euro. Acesta a povestit la Antena Stars ca în studio se aflau mai multe instrumente de suflet.

„A fost mâna lui Dumnezeu. A făcut în așa fel încât să nu ajung acolo. Eu de la 14:00 la 20:00 aveam sesiune de înregistări. Eu când am sesiune de înregistrări închid ușa, mă închid acolo cu colegul sau cine e, cântăm, mixăm în căști. Nu auzim nimic, nu avem contact. Eu cred că nu mai eram în viață acum.

Citește și: Liviu Puștiu a fost implicat într-un accident de mașină. Care este starea lui de sănătate: „Nu prea pot să merg”

Mai ales că eu acolo am niște instrumente de suflet care valorează foarte mult financiar, dar și mai mult valorează sufletește. Avem un acordeon care era unul de suflet, din familie, iar pentru acordeonul ăla eram în stare să-mi dau viața pentru el cu riscul că nu plecam fără el”, a mărturisit el, vizibil afectat, potrivit spynews.ro.

De asemenea, Liviu Puștiu a dezvăluit că toată averea sa muzicală a ars în incendiul de la Prosper, iar tot ce i-a mai rămas din studio este un stick cu 18 negative pe care l-a luat cu el la evenimentul din străinătate.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu, o spun public cu atâta putere față de Dumnezeu că mi-a salvat viața într-un timp atât de scurt. Am avut două mari hopuri ale vieții.

Nu sunt supărat. E o pierdere mare și financiară. A ars tot, nu mai am nimic, aveam scule cam de 100.000 de euro, investisem în ultima perioadă. Aveam acolo o întreagă industrie muzicală, toată istoria mea muzicală, tot ce am făcut eu din 2003 până astăzi, s-a pierdut tot, nu am salvat decât un singur stick cu 18 negative”, a mai spus el, conform sursei citate.

Ce s-a aflat despre incendiul de la complexul Prosper din București

Pentru a stinge flăcările au intervenit pomperii cu 27 de autospeciale, însă misiunea a fost una foarte dificilă din cauza condițiilor meteorologice grele: intensificări ale vântului.

La scurt timp de la izbucnirea incendiului, oamenii din zonă au fost avertizați despre situația neașteptată prin intermediul unui mesaj Ro Alert: ”Incendiu major produs pe Calea 13 Septembrie, la complexul Prosper. Ocoliţi zona. Eliberaţi căile de comunicaţii pentru a facilita accesul forţelor de intervenţie”

”Există un risc pentru pompieri să lucreze din interior, fiind o clădire metalică, supusă unor temperaturi foarte mari, există risc să se prăbuşească. Vor rămâne echipe în cursul nopţii acolo şi am cerut să fie evaluată clădirea de un inginer structurist, ca să ne spună dacă există risc de prăbuşire. Din cauza aceasta, drumul ar putea rămâne blocat o perioadă”, a declarat Raed Arafat, relatează news.ro.

Cauzele izbucnirii incendiului nu au fost încă stabilite.

Mărturisirile neașteptate tulbură liniștea în familia Andronic ▶ În AntenaPLAY vezi noile episoade din serialul Adela