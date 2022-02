Liviu Puștiu a fost implicat într-un accident de mașină. Care este starea lui de sănătate: „Nu prea pot să merg”

Liviu Puștiu a trăit clipe cumplite, după ce a fost lovit în trafic de o altă mașină. Cântărețul s-a ales cu lovituri la nivelul piciorului la care s-a operat în urmă cu nouă ani din cauza unor probleme de sănătate. Bolid-ul condus de acesta s-a făcut praf în urma impactului cu celălalt autovehicul.

La scurt timp de la incidentul neprevăzut, Liviu Puștiu a publicat un mesaj pe rețelele sociale prin care și-a a anunțat fanii că nu mai poate ține evenimentul de pe 5 februarie din Tel Aviv.

„Din păcate, evenimentul care trebuia să aibă loc În Tel-Aviv pe 5 februarie va fi reprogramat din cauza faptului că pe data de 1 februarie, marți, am avut un accident rutier, iar piciorul meu drept nu e tocmai bine. Am mai fost operat la acest picior cu mulți ani în urmă și se pare că din nou am probleme la el: ruptură de ligamente sau ceva destul de grav (încă fac investigații), pentru că nu mai pot merge.

Citește și: Iuliana Beregoi, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre accidentul de mașină în care era să își piardă viața. Ce a povestit artista

E posibil să fiu operat din nou, așa că nu am voie să călătoresc cu avionul o perioadă de timp. Mulțumesc pentru înțelegere și scuze tuturor, în special celor care au rezervat aproape 100 de bilete pentru concertul din Tel-Aviv. Revenim cu ajutorul lui Dumnezeu în scurt timp acolo. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Dumnezeu să fie alături de noi toți”, este mesajul publicat de artist pe contul oficial de Facebook.

Cum s-a produs accidentul rutier în care a fost implicat Liviu Puștiu

Liviu Puștiu a oferit informații despre incidentul rutier în care a fost împlicat în ziua de 1 februarie 2022. Artistul a vorbit și despre starea sa de sănătate.

„Mergeam să mă întâlnescu cu managerul din Israel, să facem actele necesare pentru plecarea pe care o aveam de fapt astăzi, iar în drum către dânsul, eu mergeam normal, regulamental pe un drum cu sens unic. Cineva din dreapta a avut cedează trecerea, probabil n-a văzut. A intrat în mine în plin, am intrat unul într-altul practic. Mașina e praf. Eram cu mașina soției, o mașină mai mică.

Citește și: Milionarul Florin Abagiu a murit într-un accident suspect. Ce spune un membru al familiei despre cauza decesului

Piciorul s-a cam stricat, ca să zic așa. Eu am mai avut probleme la piciorul acesta, am fost operat acum vreo 9 ani. Am avut probleme grave cu piciorul acesta, operații de menisc, de ligamente artificiale, puse din nou, și acum e posibil să-mi fi rupt din nou ligamentele. Am făcut o radiografie, la os n-am nimic, e posibil să fie ceva rupt acolo la ligamente. Nu prea pot să merg, folosesc cârja acum, dar oricum nu pot să ies din casă până nu mă duc la medic. (...) Am fost nevoit să amân concertul ăsta din Israel. În viața se mai întâmplă și astfel de hopuri, astfel de necazuri, dar cu voia lui Dumnezeu, mergem înainte. Eram singur în mașină, dar sunt pagube, și mașina că e daună totală aproape, și piciorul. Bine că sunt n viața lângă fetele mele, lângă familia mea. Am văzut ce înseamna viața”, a povestit Liviu Puștiu la Antena Stars, vizibil afectat.

iUmor are premiera pe 11 februarie în AntenaPLAY ▶ Surprizele se țin lanț, iar râsul e garantat în sezonul 12