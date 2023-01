Liviu Puștiu, probleme grave de sănătate. Cântărețul susține că s-a vindecat prin minune într-un loc sfânt

Liviu Puștiu este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică de petrecere, iar muzica sa este foarte dorită la evenimente. Artistul a suferit recent o intervenție chirurgicală la picior în urma unui accident de mașină și se pare că încă nu scăpase de probleme.

Liviu Puștiu crede că s-a vindecat în Israel. Ce i s-a întâmplat cu doar o seară înainte de a merge la Mormântul Sfânt

Liviu Puștiu a plecat în vacanță în Israel după perioada aglomerată care tocmai s-a terminat. Artistul a avut multe evenimente de sărbători, motiv pentru care a decis să înceapă noul an cu bateriile încărcate.

„Nu e prima dată, e cam a patra oară, îmi adun gândurile, vin să mă închin, mă rog la Mormântul Sfânt și dacă tot am prins săptămâna asta liberă până sâmbătă am zis să vin să-mi reîncarc bateriile sufletești. Am venit singur. Am niște prieteni care au o agenție și am zis să vin și eu cu ei săptămâna asta. E a patra oară când vin în Israel și mă liniștește. Locurile astea sfinte mă liniștesc. Îmi încarcă bateriile și ajung acasă plin de energie și cu poftă de muncă și cântat. Am avut o perioadă foarte aglomerată mai ales de sărbători și am zis să profit puțin”, a declarat Liviu Puștiu pentru Antena Stars, scrie Spynews.

Fix înainte cu o seară de a pleca spre Israel Liviu Puștiu s-a confruntat din nou cu dureri care l-au pus la pat. Artistul plănuia să viziteze mormântul Sfânt, însă se gândea că nu mai are nicio șansă să i se îndeplinească dorința în astfel de condiții. Însă credința, spune el, a fost cea care l-a salvat.

„Eram la un pas să nu vin. Eu am avut o problemă, am avut un accident, sunt operat la genunchi de ligamente de menisc. Alaltăieri nu am putut să mai merg, pur și simplu nu m-am dat jos din pat, am luat tot felul de calmante. Am dat telefon băiatului care m-a adus aici, i-am zis: Oliver, vezi că eu nu mai merg, pentru că nu mai pot să merg la propriu, mi s-a inflamat piciorul. Cu o seară înainte să vin, m-am rugat la Dumnezeu cu tot sufletul, pentru că îmi doream să fiu în locurile sfinte. A doua zi m-am trezit normal, cu picioarele pe pământ. Am mers, nu am mai avut nicio durere”, a mai declarat Liviu Puștiu la Antena Stars.

Liviu Puștiu a rămas cu probleme la picior după un accident de mașină

2022 a fost un an dificil pentru Liviu Puștiu. A suferit un accident de mașină și a fost nevoit să se opereze la picior și a pierdut o sumă considerabilă de bani pe care o investise în complexul Prosper care a ars. Mașina pe care artistul o conducea a fost făcută praf pe 1 februarie 2022 și s-a ales cu mai multe lovituri la un picior la care se ai operase în urmă cu nouă ani.

„Mergeam să mă întâlnescu cu managerul din Israel, să facem actele necesare pentru plecarea pe care o aveam de fapt astăzi, iar în drum către dânsul, eu mergeam normal, regulamental pe un drum cu sens unic. Cineva din dreapta a avut cedează trecerea, probabil n-a văzut. A intrat în mine în plin, am intrat unul într-altul practic. Mașina e praf. Eram cu mașina soției, o mașină mai mică. Piciorul s-a cam stricat, ca să zic așa. Eu am mai avut probleme la piciorul acesta, am fost operat acum vreo 9 ani.

Am avut probleme grave cu piciorul acesta, operații de menisc, de ligamente artificiale, puse din nou, și acum e posibil să-mi fi rupt din nou ligamentele. Am făcut o radiografie, la os n-am nimic, e posibil să fie ceva rupt acolo la ligamente. Nu prea pot să merg, folosesc cârja acum, dar oricum nu pot să ies din casă până nu mă duc la medic. (...) Am fost nevoit să amân concertul ăsta din Israel. În viața se mai întâmplă și astfel de hopuri, astfel de necazuri, dar cu voia lui Dumnezeu, mergem înainte. Eram singur în mașină, dar sunt pagube, și mașina că e daună totală aproape, și piciorul. Bine că sunt n viața lângă fetele mele, lângă familia mea. Am văzut ce înseamna viața”, a povestit Liviu Puștiu la Antena Stars la acea vreme.

