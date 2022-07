Baboiash și Liviu Puștiu, transformare complet neașteptată după operație. Cum arată acum cei doi artiști și cât de mult au slăbit

Baboiash și Liviu Puștiu au trecut printr-o schimbare importantă. Cei doi și-au dorit să scape de kilogramele nedorite, motiv pentru care au apelat la o intervenție chirurgicală care i-a ajutat să facă asta.

De curând, artiștii au pășit în platoul emisiunii Extra Night Show de la Antena Stars pentru a vorbi despre cât de mult li s-a schimbat viața de când au slăbit. În plus, aceștia au discutat și despre ce i-a îndemnat să ia o decizie atât de radicală.

Cât de mult au slăbit Baboiash și Liviu Puștiu, după operație

În cadrul show-ului, Liviu Puștiu a dezvăluit că ajunsese să aibă 113 kg. Acesta s-a hotărât că este cazul să facă ceva în privința greutății sale după ce a primit rezultatele analizelor care nu erau tocmai bune.

„Am maxim 1.60, la înălțimea mea era destul de mult. Noi am avut o luptă continuă, cu kilogramele în plus. Foarte pofticios și eu, și prietenul meu, Baboiash. (...) Operația asta e singura soluție care te face să nu mai mănânci pentru că ți se face rău dacă mănânci peste măsură. (...) Mi-a fost frică, sincer. Mi-am luat inima în dinți când am văzut analizele. Analizele mele erau de om bătrân. (...) Inima înfășurată în grăsime, la un pas de diabet. Familia mea, toți au avut probleme cu diabetul. Tatăl meu și unchiul meu au murit din cauza asa. (...) Am slăbit vreo 40 de kilograme după operație, dar am și limită, nu mănânc peste niciodată”, a mărturisit Liviu Puștiu la Antena Stars.

Citește și: Liviu Puștiu a pierdut aproximativ 100.000 de euro în incendiul de la Prosper. Ce deținea artistul în clădire

În ceea ce îl privește pe Baboiash, artistul a avut o luptă grea cu kilogramele. Acesta ajunsese la 187,4 kilograme, motiv pentru care a avut foarte mult de muncă pentru a le da jos.

De altfel, manelistul și-a adus în platoul emisiunii pantaloni pe care îi purta pe atunci. Dan Capatos și Paula Chirilă au rămas surprinși de mărimea imensă a piesei vestimentare. Prezentatorul TV s-a îmbrăcat cu ei pentru a arăta tuturor diferența.

„Educația noastră alimentară a fost făcută pe timpul lui Ceaușescu, când găseai salam de trei ori pe an. (...) Marea problemă a obezității este că mâncăm pe plan emoțional, de bucurie că a venit o masă bună, că ne-am văzut cu niște prieteni, de stres, de oboseală, noi mâncam. Eu mâncam să adorm. (...) Eu am avut, mi-am și tatuat aici, 187,4 kilograme. La mine a fost grav. (...)”, a povestit Baboiash.

Citește și: Cum a reacționat Loredana când Costi Ioniță i-a propus colaborarea cu 11 maneliști în piesa "Fericire": Asta înseamnă să fii divă

Artistul a oferit câteva informații și despre operația la care a apelat: „Asta vine la pachet cu multe repercusiuni. Trebuie să fii pregătit emoțional, pregătit ca și imunitate. Operația te ajută o perioadă, după care eu pusesem înapoi 15 kilograme. Le-am dat jos acum. (...) Eu n-am avut încotro, în 2006 am fost să mă operez... și am fugit din operație. În 2016 n-am mai avut încotro, mi-au pus bodyguard la ușă (...) Nu e o operație estetică, trebuie să își schimbi total viața”.

Comedia nu cunoaște limite cu Mihai Bendeac, Delia și Cheloo în acțiune ▶ Sezoanele integrale iUmor sunt acum în AntenaPLAY