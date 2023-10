Liviu Vârciu a spus ce a făcut pentru bani înainte de a deveni celebru. Prezentatorului TV nu i-a fost rușine să recunoască

Liviu Vârciu se bucură, acum, de un succes răsunător pe plan profesional. Însă, se pare că lucrurile nu au stat mereu așa, prezentatorul trecând prin multe momente grele. Iată cum și-a câștigat banii pe vremea când nu era celebru!

Liviu Vârciu a intrat în atenția publicului din România după ce a făcut parte din trupa L.A. și a scos mai multe piese care au rămas cunoscute în timp și care se mai fredonează și astăzi.

Dar, se pare că formatul trupei L.A. nu a durat pentru multă vreme, așa că Liviu Vârciu avea nevoie de bani. Iată la ce metode a apelat!

Ce făcea Liviu Varciu pentru bani înainte să devină cunoscut

Liviu Vârciu a dezvăluit că a vândut haine la portbagaj, înainte de a deveni celebru. Trecând printr-o perioadă mai grea după ce terminase cu L.A., prezentatorul de televiziune a avut o tentativă de a-și deschide propria afacere, dar care a fost un eșec total, precum el a dezvăluit:

„Nu îmi este rușine să o recunosc. Eu, Liviu Vârciu, am vândut haine la portbagaj. Acum mulți ani. Eram Liviu Vârciu. Terminasem cu L.A. și treceam printr-o perioadă foarte grea și am zis să fac un business. Am cumpărat 100 de blugi albi. Am vândut cinci perechi. Și ăia erau prietenii mei. Ce crezi? Toți prietenii mei se întâlneau cu blugi albi. M-au înjurat toți. Oricum i-am vândut cu mai ieftin decât îi cumpărasem. Ce mi-a rămas i-am dat de pomană. Cine venea la portbagaj și mă uitam la ei că vor, dar erau scumpe, le spuneam să îmi dea cât au la ei. Dacă îmi zicea 30 de lei îi dădeam așa.”, a povestit Liviu Vârciu pentru Ego.ro, citat de Viva.

Motivul pentru care Liviu Vârciu nu a mai dat la actorie

Liviu Vârciu nu s-a oprit cu declarațiile aici și a povestit că a trecut prin numeroase situații de-a lungul vieții, motiv pentru care nici nu a mai fost nevoie să dea la actorie ca să se priceapă la meseria de actor:

„M-a ajutat Dumnezeu și viața să trec prin toate situațiile că la un moment dat am vorbit cu doamna Olga Delia Mateescu pe care o iubesc și o stimez, și îi mulțumesc pentru tot ce am învățat de la ea, pentru că eu când am deschis ochii pe actorie, în <<Secretul Mariei>>, am avut norocul să joc cu niște actori mari: cu dumneai, cu George Mihăiță. Atunci eu am vrut să dau la facultate și domna Olga mi-a zis că un actor care joacă ce stări a trăit, le joacă mult mai bine decât un actor care joacă niște stări învățate în facultate. Și atunci, eu care am trăit toate stările posibile și imposibile: am pierdut în viață, am câștigat în viață, am fost dezamăgit, am fost înșelat, am fost tot ce poate trăi un om, mi-am pierdut persoane dragi și atunci pot să mă transpun în situație mult mai ușor decât dacă aș fi învățat la UNATC, spre exemplu.”, a mai completat el, potrivit surselor citate mai sus.

