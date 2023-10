Liviu Vârciu nu mai vrea să îi dea bani fiicei sale, Carmina. Ce se întâmplă în relația celor doi acum: „Să nu-mi ceară”

Liviu Vârciu a făcut noi dezvăluiri despre relația cu fiica lui cea mare, Carmina. Care e motivul pentru care prezentatorul de televiziune nu mai vrea să o susțină financiar!

Liviu Vârciu și fiica lui, Carmina, au o relație care nu a fost întotdeauna liniștită. Cu toate acestea, prezentatorul de televiziune se declară extrem de mândru de copilul său, față de care are o încredere totală. Iată, însă, de ce nu mai vrea vedeta TV să îi dea bani fiicei sale!

Citește și: Gheorghe Pop, bătrânul din Breb (Maramureș) care l-a emoționat pe Liviu Vârciu la „Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară”, a murit

Motivul pentru care Liviu Vârciu nu mai vrea să îi dea bani fiicei sale, Carmina

Într-un interviu pentru Ciao și citat de profm.ro, Liviu Vârciu a dezvăluit că nu mai dorește să o susțină financiar pe fiica sa, Carmina, căci vrea să o învețe să fie independentă din acest punct de vedere.

Prezentatorul de televiziune a dezvăluit că i-a luat, în trecut, apartament și mașină și îi va plăti în continuare tot ce ține de casă, dar cu condiția ca aceasta să nu-i mai ceară bani.

„Da, e independentă! De asta mă bucur foarte tare și o respect și am totală încredere în ea. I-am luat apartament, i-am luat mașină, îi plătesc tot ce se poate plăti la casă numai să nu îmi ceară bani. Și dacă nu îmi cere bani, eu zic că sunt realizat cumva și asumat. Dacă eu îi plătesc lunar niște bani, îi fac un rău, pentru că noi suntem din neamul <<muiați îs posmagii>>, am fost niște putori toți.”, a mărturisit Liviu Vârciu, potrivit surselor citate mai sus.

La rândul său, Carmina aborda și ea acest subiect, în urmă cu ceva timp, și mărturisea că încearcă pe cât de mult posibil să își gestioneze mai bine banii.

„De când am venit la București nu mai am o medie cu cât cheltui. Încerc să nu întrec calul, dar Carmina nu a avut limită de când s-a mutat. Încerc să nu mai fiu atât de cheltuitoare. Problema mea era că nu dădeam bani pe haine sau bijuterii, erau chestii de casă, cutii. Spray-uri de casă, 80 dacă se poate, nu știu, orice chestie de casă decorativă. Am avut discuții despre bani, pentru că mi se pare normal, dar am fost tot timpul înțelegătoare. N-am putut să fac mofturi, având în vedere ce viață mi-a oferit mama și tata.”, preciza Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, potrivit profm.ro.

Carmina a spus că își dorește să calce pe urmele tatălui său

Carmina mărturisea, în trecut, că își dorește să calce pe urmele tatălui său și să devină prezentatoare de televiziune:

„A fost și bine, și rău. Am avut anumite oportunități pe care un copil normal nu le are, dar oamenii sunt și răi. Încerc să găsesc un echilibru. Tata a avut o viața tumultuoasă, dar m-a ajutat, la fel și mama. Mă ajută amândoi. M-am mutat la București de patru luni, am avut ajutorul amândurora. E apartamentul meu, mi l-a făcut tata cadou. Nu am ce să comentez, e mai mult decât m-am așteptat. Stau singură, dar eu gătesc, camera mea preferată e bucătăria, aș dormi în bucătărie. Mă descurc foarte bine. E o responsabilitate imensă. Sunt la Facultate la Jurnalism. Vreau să devin prezentatoare TV! Să calc pe urmele lui tata. Ne vedem în funcție de cum putem, el e super full cu programul, eu cu facultatea, o zi-două pe săptămână. E foarte încărcat.”, răspundea aceasta, atunci când a fost întrebată cum este să fii copilul lui Liviu Vârciu, potrivit click.ro și citată de profm.ro.

Citește și: Imaginea cu iubita lui Liviu Vârciu care i-a făcut pe internauți să creadă că este însărcinată. Cum a apărut Anda Călin