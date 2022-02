Liviu Vârciu, imagini adorabile cu fiica lui cea mică, la balet. Cum a surprins-o pe Anastasia: „Prințesa mea”

Liviu Vârciu se mândrește cu familia sa. Recent, prezentatorul TV le-a arătat fanilor că își duce fetiția cea mică la balet.

Liviu Vârciu este mândrul tată a trei copii: Carmina, Anastasia și Liviu Matei. Recent, artistul a publicat pe contul său de Instagram imagini cu Anastasia, în timp ce se afla la cursul de balet.

Cum a surpins-o Liviu Vârciu pe Anastasia

„Prințesa mea”, a scris Liviu Vârciu în dreptul fotografiei în care Anastasia apare purtând un costum roz. Prezentatorul se mândrește cu Anastasia și publică des imagini cu ea, spre încântarea fanilor.

Liviu Vârciu are o fiică dintr-o relație anterioară, iar din relația actuală cu Anda Călin, Liviu Vârciu a devenit tatăl a doi copii.

Cum a început povestea de iubire dintre Liviu Vârciu și Andra Călin

Anda Călin îi este mereu aproape artistului și îl susține în tot ceea ce își propune, dar și Liviu Vârciu își apreciază și răsfață iubita în cele mai frumoase moduri.

În prezent, cei doi formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz-ul românesc și preferă să își țină viața personală departe de micile ecrane ale telespectatorilor. În primăvara anului 2019, frumoasa brunetă a adus pe lume cel de-al treilea copil al artistului, un băiețel perfect sănătos.

“M-am cunoscut cu Liviu într-un restaurant. Primul pas l-a făcut Liviu și chiar a insistat. Mi-a scris câteva luni și primul lucru pe care mi l-a spus a fost că speră că merită așteptarea. Suntem împreună de patru ani și câteva luni”, a spus Anda Călin despre modul în care ea și iubitul său s-au cunoscut, conform Libertatea.

Liviu Vârciu l-a ținut pe băiatul lui, Liviu Matei, departe de lumina reflectoaarelor

Pe băiatul pe nume Liviu Matei, Liviu Vârciu l-a ținut un an departe de ochii curioșilor. Înainte de petrecerea de botez, artistul a apărut pentru prima dată la TV cu fiul, la Antena 1.

„Eu cu doamna mea am stabilit treaba asta. Am zis că ce este al nostru să fie doar al nostru ca era micuț tare, un an de zile. Acum, fiind în echipa Antena 1, fiind îndrăgitul prezentator de la Antena 1, am decis să vi-l arăt pe Liviu Matei. Am zis că oricum o sa fie petrecere, oricum o să filmeze toată lumea pe Instagram, de ce să nu fie pentru prima oară când îl arăt. Și pentru prima oară, în exclusivitate, Liviu Matei, moștenitorul.", a explicat Liviu Vârciu.

Liviu Vârciu a lăsat să să vadă puțin din atmosfera familială de are are partee alături de copiii săi și de iubita lui, Anda Călin. Liviu Vârciu este tatăl a trei copii, însă fiica cea mare este domnișoară în bună regulă, fiind studentă în București. Recent, Liviu Vârciu i-a cumpărat fiicei sale, Carmina, un apartament în Capitală.

