Lora a ținut cont de un ritual străvechi înainte de ziua nunții, dar a vrut să renunțe cu orice preț la una dintre tradiții!

Lora a avut parte de o nuntă de basm! Iată ce tradiție a exclus total de la marele eveniment și ce ritual a făcut înainte de una dintre cele mai importante zile din viața sa!

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit religios sâmbăta aceasta, 5 octombrie 2024. Cântăreața a strălucit într-o rochie de mireasă superbă, iar emoțiile și-au spus cuvântul pentru că în Biserică, aceasta nu a putut să-și mai stăpânească lacrimile.

Petrecerea a fost una de-a dreptul senzațională, iar seara a început conform tradițiilor cu dansul mirilor la care artista și-a pus în evidență talentul de dansatoare.

Cu toate că a ținut neapărat să respecte un ritual înainte de ziua nunții, Lora a avut și dorința de a omite unul dintre obiceiurile românilor pe care îl consideră barbar.

Iată ce ritual a vrut să respecte înainte de ziua cea mare, dar și ce tradiție a exclus de la marele eveniment!

Ce ritual de nuntă a contat extrem de mult pentru Lora și de ce nu a vrut să îl omită

După o relație de 9 ani, Lora și Ionuț și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu la două săptămâni distanță de la cununia civilă.

Cei doi au avut parte de o petrecere de nuntă ca în povești la care au participat peste 300 de persoane, iar în pofida agitației și a emoțiilor profunde, mirii au reușit să se simtă în al 9-lea cer în ziua cea mare.

Lora, atentă din fire la detalii, a pus totul la punct exact așa cum și-a imaginat de mică, iar marele eveniment a fost un real succes.

Pentru că în tradiția poporului român există câteva ritualuri, tradiții și obiceiuri de nuntă pentru fiecare zonă a țării, Lora a decis din timp pe care le consideră importante, dar și pe care nu le va respecta.

Spre exemplu, ritualul de la care nu a vrut să se abată a fost acela de a nu dormi împreună cu partenerul ei în seara dinaintea marelui eveniment.

„Dacă vă vine să credeți, am dormit, foarte liniștită am dormit. Ionuț nu a dormit. Am dormit separat aseară și el nu a putut să doarmă (...) Mi-am făcut un ceai în baie, în cadă, cu niște săruri senzaționale, cu niște plante și am intrat într-o atmosferă foarte relaxantă (...) Abia aștept să plecăm într-o vacanță, încă nu știu unde, mă duc să filmez în Tenerife două videoclipuri și îl iau și pe mire că am zis că dacă tot suntem într-un loc frumos să muncim amândoi”, a povestit Lora potrivit Spy News.ro.

Cu toate acestea, artista a vrut ca de la nunta ei să lipsească neapărat o tradiție pe care a considerat-o barbară. Iată despre ce este vorba!

Mai exact, frumoasa blondină a declarat pentru CanCan că nu va respecta tradiția cu furatul miresei pentru că nu vrea să lipsească nicio secundă de la nunta sa.

„Nu mă fură nimeni pentru că nu vreau să ratez nicio secundă din această nuntă și pentru că furatul miresei este un obicei barbar. De acolo s-a pornit și s-a tot adaptat pentru amuzamentul oamenilor și relaxarea miresei. Eu dacă voi fi obosită mă duc puțin în pat pentru că am o cameră acolo și o să stau întinsă 20 de minute să îmi revin, dacă e cazul” a precizat Lora potrivit sursei citate anterior.

