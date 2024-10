Lora și Ionuț Ghenu au fost fabuloși la dansul mirilor. Imagini superbe de la nunta celor doi. Cum au arătat tortul și mărturiile

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit religios pe 5 octombrie 2024, iar petrecerea a fost una de senzție. Seara a început cu dansul mirilor, la care artista și-a arătat talentul de dansatoare.

Grațioasă, fericită și emoționată. Așa a fost Lora la primul dans al serii. Invitații Lorei au imortalizat momentul în care ea și Ghenu au dansat pentru prima dată în calitate de soț și soție. Cei doi proaspăt căsătoriți au dansat pe ritmurile piesei Thinking Out Loud. În timpul dansului Lora a purtat o dat rochia voluminoasă pentru o ținută mai lejetă, car ei-a permis să-și execute mișcările. Melodia a fost cântată de fiica nașilor.

"Am ales să ne cânte Fraci... "Francis on my mind" este numele ei de artist şi este fata naşilor noştri. Am cunoscut-o când eram în juriu la Next Star şi era un copil mic şi a cântat superb! Şi acum, iată, că îmi cântă valsul mirilor", a declarat Lora, potrivit observatornews.ro.

Ce ținută a purtat Lora la dansul mirilor. Momentul a fost unul special

De la biserică, mirii au plecat spre un local din Snagov, unde au petrecut toată noaptea alături de cei 350 de invitaţi. Atmosfera a fost ținută înălţime cu Zdob şi Zdub, Connect-R, Viorica de la Clejani, Nicolae Botgros și alți artiști.

Pepe, Amna, Jorge, Andreea Bănică, Adda s-au numărat printre colegii de breaslă ai Lorei, care au participat la eveniment.

Restaurantul a fost decorat cu flori albe, mov şi roz, care s-au regăsit, de asemenea şi pe mesele nuntaşilor. Tortul mirilor a fost și el decorat cu roz și alb. Mărturia pe care fiecare invitat a primit-o la masă a fost o figurină în formă de cheia sol, cu inscripția numelor mirilor și a dat eîn care s-au căsătorit. Chiar dacă a spus că nu va cânta la nunta ei, Lora a împărțit microfonul pentru câteva clipe cu Viorica de la Clejani și a cântat „Bordeiaș, Bordei, Bordei”.

„Cred că este cea mai frumoasă zi din viaţa mea. Este superb totul, este superbă sala, oamenii, să vezi că mai intră cineva pe care tu-l iubeşti şi care a făcut poate eforturi să fie aici, pentru că noi nu ne-am organizat de la începutul anului cum se face. Noi am organizat într-un timp foarte scurt, am avut cred că trei luni la dispoziţie şi să vedem frumuseţea asta de loc, cu oamenii frumoşi care se uită toţi zâmbind şi cu iubire în priviri. Nu ştiu… e foarte frumos! Şi să-l văd pe bărbatul ăsta minunat, să mă uit la el, noi tot puştani nebuni suntem!”, a spus Lora în ziua în care s-a căsătorit cu bărbatul alături de care este de aproape un deceniu.

„Cele mai mari emoţii pe care le-am putut eu simţi vreodată în viaţa mea, emoţii frumoase, emoţii unice, le doresc tuturor să simtă măcar jumătate din cât am simţit eu astăzi pentru că eu am avut o doză mai mare”, a spus Ionuț Ghenu, potrivit cancan.ro.

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil joi, 19 septembrie 2024, după o relație de 9 ani. Pe 5 octombrie cei doi au devenit soț și soție și în fața lui Dumnezeu.

