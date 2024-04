Loredana Chivu a făcut o nouă vizită în cabinetul medicului estetician, de data aceasta pentru a-și revigora aspectul feței.

Ea a explicat că intervențiile au fost mai mult necesare decât dorite.

Loredana Chivu a ajuns din nou la medicul estetician pentru o intervenție. Cum a ajuns să arate acum fosta asistentă tv

După o perioadă dificilă, în care a avut de-a face cu executorii judecătorești în locuința sa, Loredana Chivu încearcă acum să-și reia viața de zi cu zi. Unul dintre pașii pe care i-a făcut în această direcție a fost să își facă retușuri faciale, consultându-se cu medicul estetician.

Într-un videoclip postat pe platforma TikTok de reprezentanții clinicii pe care o frecventează de mult timp, Loredana Chivu a explicat că vrea să își îmbunătățească aspectul pielii și să reducă ridurile. Pentru aceasta, a optat pentru un tratament numit Sculptra, cunoscut pentru rezultatele de lungă durată, preferat de mulți artiști și celebrități. Pe lângă aceasta, a optat și pentru injectarea buzelor și conturarea bărbiei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Loredana Chivu și-a pus silicoanele de două kilograme în urmă cu trei ani

După ce și-a făcut intervenția de la nivelul sânilor, Loredana Chivu s-a declarat în sfârșit mulțumită. Ulterior, fosta asistentă TV a dezvăluit și motivul care a stat în spatele deciziei de a-și pune cele mai mari silicoane din România.

Citește și: Cine este bărbatul care o curtează intens pe Loredana Chivu. Mesajul transmis de blondină, după ce a primit cadouri scumpe

Potrivit declarațiilor sale, hotărârea a fost luată strict pentru ea, căci așa se simte mai împlinită:

„Tot ce mi-am făcut, mi-am făcut pentru mine, să mă simt eu împlinită, nu am făcut pentru vreun iubit sau pentru cineva anume. Pur și simplu asta mi-am dorit. Mi-am pus alte silicoane și mi-am făcut și o liposucție. Acum am un abdomen plat, o talie de viespe, sâni mari și pot spune că am și cel mai frumos fund de la noi din țară.”, spunea Loredana Chivu, în urmă cu trei ani, citată de click.ro.

Loredana Chivu nu vrea să-și mai amintească de fostul iubit, care a agresat-o fizic

Loredana Chivu părea că trăiește o adevărat poveste de iubire acum câteva luni, însă vedeta a recunoscut prin ce calvar a trecut din cauza fostului partener, de la care a primit și un inel de logodnă. Blondina nici nu vrea să mai audă de cel care i-a făcut mult rău.

„Nu vreau să vorbesc sub nicio formă, nici nu vreau să îl mai numesc în vreun fel, nu vreau să vorbesc sub nicio formă de acel individ.", a mai continuat ea, pentru Antena Stars.

Într-un alt interviu pentru Antena Stars, Loredana Chivu a mărturisit că a trăit clipe de coșmar mai multe luni, din cauza fostului iubit. Ultima dată, a bătut-o cu bestialitate, deși ieșise din operație.

Citește și: Câte kilograme are Loredana Chivu, după ce a slăbit spectaculos. Dansatoarea și-a etalat formele într-un costum de baie minuscul

„Trăiesc o perioadă foarte neagră. Am trăit în teroare de câteva luni bune de zile. Vă spun, cu mâna pe inimă, că am fost agresată fizic într-un mod... În ziua respectivă eu am ieșit dintr-o operație, eram o mână de om, o femeie. Am fost cusută pe viu în ziua respectivă și atunci am fost și agresată fizic. Bătută cu pumnii, cu picioarele. Este adevărul și am toate dovezile în acest sens.

În Columbia, eram departe de casă, și de atunci a început calvarul. (...) Ce poate să facă o femeie care efectiv nu poate să se miște, să se ridice din pat (n.r. pentru că era după operație). Înainte nu a ridicat la propriu mâna la mine pentru că nu i-am dat ocazia, dar au mai fost ceva scene de violență. A dat cu pumnii și picioarele în mașină, ăsta a fost un alt episod, cu alte luni în urmă, dar atunci cred că a găsit momentul oportun, eu fiind departe de casă, efectiv să mă snobească în bătaie.

Pentru mine a fost o situație care și în momentul de față este traumatizantă. Am rămas cu atacuri de panică. (...) Nu a existat niciun motiv real. (...) Am avut nevoie de spitalizare după acea agresiune și de alte operații pentru că am avut siliconul spart pe partea dreaptă de la fese. Am fost nevoită după această bătaie pe care am primit-o să ajung la spital, după care să fug într-un alt hotel”, a spus Loredana Chivu, pentru sursa citată anterior.