Loredana Chivu își etalează trupul de zeiță într-un costum de baie provocator. Cum a fost surprinsă fosta asistentă TV

Reacțiile fanilor au început să apară imediat. Aceștia au ținut să îi spună că este o femeie frumoasă și că este posesoarea unui trup senzațional, care lasă pe toată lumea cu gura căscată.

"Ești o femeie frumoasă!" sau "Frumusețe! Poate spune oricine ce vrea, Loredana Chivu este doar una!", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care o îndrăgesc pe frumoasa blondină.

Ce operații estetice are Loredana Chivu

În urmă cu un an, Loredana Chivu a vorbit despre operațiile sale estetice. Pe lângă faptul că este adepta tatuajelor, vacanțelor exotice și a ținutelor provocatoare, fosta asistentă TV este o fană înrăită a operațiilor estetice.

"Am avut complexe legate de modul în care arătam. Am fost nemulţulită de mărimea sânilor, mi-am pus silicoane pentru că nu aveam sâni. Mărimea sânilor a fost principalul meu complex. Am suferit o intervenţie chirurgicală la nas în principal pentru că nu puteam respira, iar dacă tot mi-am rezolvat problema cu respiraţia, am umblat puţin şi la estetică", a spus Loredana Chivu pentru Antena Stars, relateaza Spynew.

"Toată lumea mă întreabă dacă am faţete, nu am faţete, în schimb am acid hialuronic în buze (...) Sunt prima din România care şi-a injectat fundul, deşi aveam un fund mare, îl voiam şi mai bombat (...) Când am intrat în showbiz m-am lovit de un val de critici pe care nu am ştiut să le gestionez şi am intrat în depresie. Am realizat că dacă eu nu mă ajut, nu mă ajută nimeni (...) Mă gândesc deja la alte operaţii. După ce voi avea doi-trei copii o să-mi fac o liposucţie. E important să rămânem frumoase atât pentru parteneri cât şi pentru noi." a mai povestit ea, conform sursei citate.